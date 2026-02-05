500.000 maraka za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Javna ustanova Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida uspješno je realizovao program zapošljavanja i samozapošljavanja za 2025. godinu. U okviru ovog programa izdvojeno je više od 500 hiljada maraka za 60 korisnika.

Pojedinačna podrška, koja je iznosila od 7 do 13 hiljada maraka u zavisnosti od stepena i vrste invaliditeta, omogućila je korisnicima da pokrenu vlastite poslove kao što su uzgoj pilića i koka nosilja.

"Puno mi znači pomoć Fonda za rehabilitaciju invalida znači mi dosta njihov povrat sredstava i mogu sa njihovim sredstvima što su mi dali, pomogli mogu da pokrijem sve što mi je potrebno", kaže Dejan Kaljević, korisnik Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida.

Pored samozapošljavanja, Fond podržava i poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

"Ja sam pčelarstvo usmjerio seljenju, jer ako ne bi selili pčele za ispašama imali bi jako male prinose. Zbog toga ti radnici, jedan mi radi u Grmeču i kod njega njegove kuće mi je instaliran jedan pčelinjak tako da na taj način funkcionišemo", kaže Rade Karanović, pčelarstvo ''Moć prirode'', Prijedor.

Cilj ovih mjera je stimulisanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, stvaranje uslova za njihov nesmetan rad i održivost poslovanja.

“Povratna informacija od poslovne zajednice odnosno od poslodavaca koji su samozaposlili osobe sa invaliditetom da su izuzetno zadovoljni njihovim angažmanom na njihovom radnom mjestu I njihovoj posvećenošću da se radi o vrlo ozbiljnim radnicima koji u načelu jako vole I poštuju svoj posao", kaže Stevića Dronjak, direktor Javne ustanove Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida

Iz Fonda poručuju da će u 2026. sredstva za zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom iznositi i do 20 hiljada maraka.