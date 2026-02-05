SNSD: "Blanuša uveliko u predizbornoj kampanji, iako zvanične kampanje nema"

Sitno se broji do ponovljenih predsjedničkih izbora. Nelogično je ono što vidimo, a vidimo da je Blanuša uveliko u predizbornoj kampanji, iako zvanične kampanje nema. Vidi se to i na društvenim mrežama i skupovima, poruka iz SNSD-a.

Podsjećaju i da im je poništeno 15 hiljada, kako kažu, nespornih glasova. Sve to doživljavaju kao direktan atak na izbornu volju građana.

"Evo vidjećete izbori će se ponoviti i opet će sve biti isto i opet ćemo tamo gdje bude 1 ili 2 ili 5 ili 10 glasova što je statistička greška i opet će neko na tome držati priču. Gospodin Karan je pobijedio i to znaju svi građani Srpske. Zato i jeste bila priča sad se po nekim novi uslovima. još nas neko do te mjere minimalizuje sad će se birati i birački odbori, ovo nema ni jada se djece mala igraju", kaže Savo Minić, član Glavnog odbora SNSD-a.

SDS uveliko na terenu. Obilaze pravosudne institucije baš u ovoj sedmici i tvrde da ne vode kampanju, već da žele odgovore o krivičnim prijavama. Današnja adresa za to, bila im je Doboj.

"I upravo smo došli smo pred Tužilaštvo jer smo dobili informacije da su ti slučajevi sa Suda BiH preneseni na određeni broj okružnih tužilaštava u Doboju, Zvorniku i Banjaluci. Nas interesuje dokle su došle radnje za naše krivične prijave", kaže Branko Blanuša, predsjednik SDS-a.

Sporne krivične prijave koje su stigle na adresu dobojskog Tužilaštva, a koje su obrađene i završene su oslobađajuće, kaže prvi čovjek izbornog štaba SNSD-a. Pomenute posjete s početka ove priče karakteriše kao predizbornu kampanju. Apsurdnim vidi i pritisak na Tužilaštvo, tri dana pred ,,dan D’’.

"Pa evo i današnji čin gospodina Blanuše je čisto predizborni. On već duže vrijeme ovđe po Doboju vrši predizborne aktivnosti, ali o tome sigurno da CIK treba da razmatra i odluči. Nema nikakve izborne prevare, naprotiv, presude su oslobađajuće i to će se nastaviti kako budu dolazile na red i kako Tužilaštvo ih bude obrađivalo", rekao je Danijel Jošić, predsjednik Izbornog štaba SNSD-a.

Građani su prvobitno izabrali predsjednika. Bio je to Milorad Dodik. Sarajevo poništilo i otelo. Tjerali su nas da ponovo izađemo i biramo, pa smo izabrali Sinišu Karana. Opet ista priča. Sarajevo poništilo, poruka je SNSD-ov Radovan Kovačević. I ovaj put, kažu, pokušava se isto. Ostvarivanje ambicija iz Sarajeva, preko CIK-a i opozicije.

"Ja sam potpuno siguran da će ljudi i u Doboju, Zvorniku, Laktašima, Bratuncu, i u svim drugim mjestima, Prijedoru, Banjaluci, Loparama, Ugljeviku, Brčkom i širom Republike Srpske, gdje se bira na manjem broju biračkih mjesta, ipak izabrati Republiku Srpsku", kaže Radovan Kovačević, portparol SNSD-a.

Ko je u pravu, ko je pogriješio i kakva je stvarna volja birača, znaće se u nedjelju, za kada su zakazani ponovljeni predsjednički izbori.