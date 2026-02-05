Dodik, Cvijanović i Trišić Babić sa američkim sekretarom za odbranu Pitom Hegsetom

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastali su se na Molitvenom doručku u Vašingtonu sa Pitom Hegsetom, sekretarom za odbranu u administraciji predsjednika SAD Donalda Trampa.

Tom prilikom Dodik je rekao da Hegset jasno razumije koliko je odbrana vrijednosti hrišćanskog svijeta važna za očuvanje slobode.

- Tokom Molitvenog doručka imao sam priliku da se sretnem s Pitom Hegsetom, čovjekom koji jasno razumije koliko su snaga, principijelnost i odbrana vrijednosti hrišćanskog svijeta važni za očuvanje slobode i dostojanstva naroda širom svijeta - napisao je Dodik na Iksu.

- Veoma počastvovani susretom i razgovorom sa sekretarom za odbranu u administraciji predsjednika Trampa Pitom Hegsetom - navela je Cvijanovićeva u objavi na Instagram nalogu.

Hegset je bivši oficir Nacionalne garde vojske, koji trenutno obavlja funkciju 29. sekretara odbrane Sjedinjenih Država od januara 2025. godine.