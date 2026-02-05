Logo
Large banner

Dodik, Cvijanović i Trišić Babić sa američkim sekretarom za odbranu Pitom Hegsetom

Izvor:

ATV

05.02.2026

18:15

Komentari:

0
Додик, Цвијановић и Тришић Бабић са америчким секретаром за одбрану Питом Хегсетом
Foto: X / MiloradDodik

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastali su se na Molitvenom doručku u Vašingtonu sa Pitom Hegsetom, sekretarom za odbranu u administraciji predsjednika SAD Donalda Trampa.

Tom prilikom Dodik je rekao da Hegset jasno razumije koliko je odbrana vrijednosti hrišćanskog svijeta važna za očuvanje slobode.

- Tokom Molitvenog doručka imao sam priliku da se sretnem s Pitom Hegsetom, čovjekom koji jasno razumije koliko su snaga, principijelnost i odbrana vrijednosti hrišćanskog svijeta važni za očuvanje slobode i dostojanstva naroda širom svijeta - napisao je Dodik na Iksu.

- Veoma počastvovani susretom i razgovorom sa sekretarom za odbranu u administraciji predsjednika Trampa Pitom Hegsetom - navela je Cvijanovićeva u objavi na Instagram nalogu.

Hegset je bivši oficir Nacionalne garde vojske, koji trenutno obavlja funkciju 29. sekretara odbrane Sjedinjenih Država od januara 2025. godine.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Pit Hegset

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Јошић: Опозиција врши политички утицај на чланове ЦИК-а

Republika Srpska

Jošić: Opozicija vrši politički uticaj na članove CIK-a

1 h

0
Додик на Молитвеном доручку: Мјесту гдје се сусрећу вјера, одговорност и политика здравог разума

Republika Srpska

Dodik na Molitvenom doručku: Mjestu gdje se susreću vjera, odgovornost i politika zdravog razuma

2 h

0
Цвијановић: Част је бити на Молитвеном доручку

Republika Srpska

Cvijanović: Čast je biti na Molitvenom doručku

3 h

1
Цвијановић, Тришић Бабић и Додик на традиционалном молитвеном доручку, стигао и Трамп

Republika Srpska

Cvijanović, Trišić Babić i Dodik na tradicionalnom molitvenom doručku, stigao i Tramp

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

47

Poruka sestara koje su se ubile ledi krv u žilama: Otac im oduzeo telefone, prijetile mu smrću pa skočile sa zgrade

18

37

Jeziva tragedija u Italiji: Ugušili se roditelji i dvoje djece

18

25

Netanjahu: Napad 7. oktobra pokazao ozbiljne obavještajne propuste

18

18

Delegacija Srpske sa predsjedavajućim Predstavničkog doma američkog Kongresa

18

15

Dodik, Cvijanović i Trišić Babić sa američkim sekretarom za odbranu Pitom Hegsetom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner