Cvijanović: Čast je biti na Molitvenom doručku

05.02.2026
15:25
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da je čast danas biti na Molitvenom doručku u Vašingtonu, kojem prisustvuje i američki predsjednik Donald Tramp.
"Predsjednik Tramp stigao na Molitveni doručak. Čast je biti danas na ovom mjestu", napisala je Cvijanovićeva na "Instagramu".
Molitvenom doručku na poziv Trampove administracije, zajedno sa Cvijanovićevom prisustvuju vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Cvijanović, Trišić Babić i Dodik na tradicionalnom molitvenom doručku, stigao i Tramp
Na Molitvenom doručku, na kojem će američki predsjednik održati govor, prisustvuje više od 3.000 zvanica iz više od 100 zemalja.
