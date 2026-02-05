Logo
Cvijanović: Čast je biti na Molitvenom doručku

Izvor:

ATV

05.02.2026

15:25

Цвијановић: Част је бити на Молитвеном доручку
Foto: Ustupljena fotografija

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da je čast danas biti na Molitvenom doručku u Vašingtonu, kojem prisustvuje i američki predsjednik Donald Tramp.

"Predsjednik Tramp stigao na Molitveni doručak. Čast je biti danas na ovom mjestu", napisala je Cvijanovićeva na "Instagramu".

Molitvenom doručku na poziv Trampove administracije, zajedno sa Cvijanovićevom prisustvuju vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Молитвени доручак Додик Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović, Trišić Babić i Dodik na tradicionalnom molitvenom doručku, stigao i Tramp

Na Molitvenom doručku, na kojem će američki predsjednik održati govor, prisustvuje više od 3.000 zvanica iz više od 100 zemalja.

