Ko će zaustaviti Dodika? FBiH otpisala "Trojku", uzdaju se u Blanušu

Dvostruko priznanje iz Sarajeva dolazi Miloradu Dodiku. Prvo je ćutanje medija za sve što se dogodilo u proteklih sedam dana, a drugo je vapaj kako sarajevskim političarima, tako i opoziciji u Srpskoj, da zaustave Dodika.

Na minut do skidanja američkih sankcija srpskom rukovodstvu utihnule su vijesti u federalnim medijima o Miloradu Dodiku. Sporadično su se javljale kada bi preko krnjeg Ustavnog suda, jednog od instrumenata političkog Sarajeva, izdejstvovali udare na Republiku Srpsku.

Utihnule su i posljednjih dana kada srpski mediji objavljuju značajan diplomatski poduhvat srpskog rukovodstva koje boravi sa najvišim zvaničnicima kako Izraela, tako i SAD-a.

Dodik sa Netanjahuom, Dodik sa Orbanom, Dodik u Vašingtonu, Dodik sa kongresmenima, više nije vijest za medije u FBiH. Tu su neskriveno prikazali ogorčenost što se iko, a kamoli na tom nivou, sastaje sa Miloradom Dodikom.

Drugo priznanje je napad, ali ne na srpsko rukovodstvo kako to obično biva, nego na Sarajevo i njihove mozgove. U nizu napada recikliraju se i "bageri" Elmedina Konakovića, "povlačenja" Sabine Čudić i svih trojkaša koji su zasjeli u fotelje i "ne zaustavljaju Dodika", koji po njihovim tvrdnjama, ide po secesionizam.

"Kada se Milorad Dodik u Banjaluci, kao „bjegunac od pravosuđa“, družio sa Trampovim odanim prijateljima, Rudijem Đulijanijem i Rodom Blagojevićem, svi su mu se smijali. Dobro – ne baš svi, ali većina političara i medija u Federaciji BiH. Blagojević i Đulijani su politički potpuno nebitni, osramoćeni ljudi urušenog kredibiliteta, govorili su. U januaru 2026., Donald Tramp nazvao je Đulijanija „najvećim gradonačelnikom u istoriji Njujorka“ i najavio da će ga odlikovati Predsjedničkom medaljom slobode, najvišim civilnim odlikovanjem Sjedinjenih Država", piše Istraga.ba.

U analizi Istrage, posebna "opasnost po BiH" je sastanak Dodika sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

"Niko sa zrncem zdravog razuma i političke trezvenosti više se ne smije Miloradu Dodiku i njegovim planovima, naprotiv. Samo nas još Dino Konaković, negd‌je sa egzotičnih pješčanih plaža Dubaija, ubjeđuje da je Dodik tek obična 'bučna varalica' i kako je 'maknut sa političke scene'", piše Istraga.

Pošto uljuljana "Trojka" nije sposobna ni da sačuva sebe, a kamoli BiH, mediji prostor u sve većoj mjeri poklanjaju opoziciji u Republici Srpskoj koja je na istim narativnim dužinama sa političarima iz Sarajeva.

Nedvosmisleno poručuju da Milorada Dodika može zaustaviti jedino Branko Blanuša koji bi mogao odnijeti pobjedu na ponovljenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

"U ovom trenutku Dodika bi u njegovim secesionističkim namjerama „raspakivanja“ ne samo Dejtona, već i cjelovitosti Bosne i Hercegovine, mogli ozbiljno poremetiti samo predstojeći ponovljeni izbori za predsjednika Republike Srpske i eventualna pobjeda opozicionog kandidata Branka Blanuše. Kakav god da bude ishod, porazna je pomisao da će o dugoročnoj budućnosti i stabilnosti države možda odlučivati tek nekoliko hiljada glasova razlike sa biračkih mjesta u RS-u. Dok Milorad Dodik što direktno, što putem svoje razgranate lobističke mreže pregovara s Netanyahuom i Trampom, Trojka u Federaciji i dalje ne uspijeva da organizuje ni Zum sastanak s realnošću. A tu cijenu njihove naivnosti i upornog zabijanja glave u pijesak u konačnici će platiti građani – i država", piše Istraga.