Osumnjičen za ubistvo sina bh. privrednika: Kastratiju ukinut pritvor

ATV

25.02.2026

17:46

Ахмед Кастрати и Саша Вилушић сукоб
Foto: Screenshot

Vrhovni sud FBiH ukinuo je pritvor Ahmedu Kastratiju, protiv koga se pred Kantonalnim sudom u Tuzli vodi krivični postupak zbog ubistva, i odlučio da odmah bude pušten na slobodu, saopšteno je danas iz Kantonalnog suda.

Kantonalni sud u Tuzli je saopštio da je rješenjem Vrhovnog suda FBiH uvažena žalba branioca i ukinuto rješenje Kantonalnog suda od 9. februara kojim je optuženom produžen pritvor za još dva mjeseca.

убиство саша вилушић

Hronika

Objavljen snimak ubistva Saše Vilušića

Po prijemu rješenja Vrhovnog suda FBiH, Kantonalni sud u Tuzli je danas nadležnom kazneno-popravnom zavodu izdao naredbu da Kastrati odmah bude pušten na slobodu.

Osumnjičen za ubistvo sina bh. privrednika

Ahmed Kastrati optužen je za ubistvo Saše Vilušića, sina bh. privrednika Tomislava Vilušića, u ugostiteljskom objektu u Tuzli 21. juna prošle godine.

Prema navodima Tužilaštva, Kastrati je Vilušiću nanio povrede od kojih je preminuo 10. jula.

Kastrati je, kako se sumnja, Vilušiću zadao jedan udarac zatvorenom šakom u predjelu glave od kojeg je oštećeni naglo pao na pod objekta izgubivši svijest.

Od zadobijenih povreda Vilušić je preminuo nakon mjesec dana borbe u bolnici.

Objavljen snimak

Na društvenim mrežama ubrzo se pojavio video snimak obračuna Kastratija i Vilušića.

Полиција ФБиХ

Gradovi i opštine

Ko je bh. kikbokser koji je brutalno pretukao Sašu Vilušića

Na snimku se vidi kako se Vilušić raspravlja s jednim muškarcem kojeg nakon toga udara.

Potom Kastrati udara njega nakon čega Vilušić pada i ostaje da leži nepomično.

Ko je Ahmed Kastrati

Bh. kikbokser Ahmed Kastrati kažnjen je 2016. godine sa četiri godine zabrane takmičenja zbog prisustva supstance 17 alfa - hydromethyl - 17 alfa - methyl - 18 - norandrost - 1,4,13 - trien - 3one (metandienon) u njegovom uzorku za doping kontrolu.

Ovime je Kastrati počinio prekršaj člana 2.1 Svjetskog antidoping kodeksa (Prisustvo zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera u uzorku sportiste).

Agencija za antidoping kontrolu je uzorak prikupila tokom doping kontrole van takmičenja 19. oktobra 2016. na treningu u Tuzli.

Metandienon je u Listi zabranjenih sredstava za 2016. godinu svrstan u grupu S1.1.a egzogenih anaboličkih steroida. Riječ je o jednom od najpopularnijih preparata na crnom tržištu koje je moguće naći i pod nazivima dianabol, danabol, metanabol, itd. Izuzetno je popularan među bodi bilderima jer povećava masu i snagu mišića, a dodatni efekt je poboljšanje fizičke izdržljivosti. Negativni efekti su kao i kod drugih anaboličkih steroida (povećanje grudi kod muškaraca, povećan krvni pritisak, oštećenja jetre itd.)

Saša Vilušić

Ahmed Kastrati

Ubistvo

