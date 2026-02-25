Osumnjičen za ubistvo sina bh. privrednika: Kastratiju ukinut pritvor

Vrhovni sud FBiH ukinuo je pritvor Ahmedu Kastratiju, protiv koga se pred Kantonalnim sudom u Tuzli vodi krivični postupak zbog ubistva, i odlučio da odmah bude pušten na slobodu, saopšteno je danas iz Kantonalnog suda.

Kantonalni sud u Tuzli je saopštio da je rješenjem Vrhovnog suda FBiH uvažena žalba branioca i ukinuto rješenje Kantonalnog suda od 9. februara kojim je optuženom produžen pritvor za još dva mjeseca.

Po prijemu rješenja Vrhovnog suda FBiH, Kantonalni sud u Tuzli je danas nadležnom kazneno-popravnom zavodu izdao naredbu da Kastrati odmah bude pušten na slobodu.

Ahmed Kastrati optužen je za ubistvo Saše Vilušića, sina bh. privrednika Tomislava Vilušića, u ugostiteljskom objektu u Tuzli 21. juna prošle godine.

Prema navodima Tužilaštva, Kastrati je Vilušiću nanio povrede od kojih je preminuo 10. jula.

Kastrati je, kako se sumnja, Vilušiću zadao jedan udarac zatvorenom šakom u predjelu glave od kojeg je oštećeni naglo pao na pod objekta izgubivši svijest.

Od zadobijenih povreda Vilušić je preminuo nakon mjesec dana borbe u bolnici.

Na društvenim mrežama ubrzo se pojavio video snimak obračuna Kastratija i Vilušića.

Na snimku se vidi kako se Vilušić raspravlja s jednim muškarcem kojeg nakon toga udara.

Potom Kastrati udara njega nakon čega Vilušić pada i ostaje da leži nepomično.

Ko je Ahmed Kastrati

Bh. kikbokser Ahmed Kastrati kažnjen je 2016. godine sa četiri godine zabrane takmičenja zbog prisustva supstance 17 alfa - hydromethyl - 17 alfa - methyl - 18 - norandrost - 1,4,13 - trien - 3one (metandienon) u njegovom uzorku za doping kontrolu.

Ovime je Kastrati počinio prekršaj člana 2.1 Svjetskog antidoping kodeksa (Prisustvo zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera u uzorku sportiste).

Agencija za antidoping kontrolu je uzorak prikupila tokom doping kontrole van takmičenja 19. oktobra 2016. na treningu u Tuzli.

Metandienon je u Listi zabranjenih sredstava za 2016. godinu svrstan u grupu S1.1.a egzogenih anaboličkih steroida. Riječ je o jednom od najpopularnijih preparata na crnom tržištu koje je moguće naći i pod nazivima dianabol, danabol, metanabol, itd. Izuzetno je popularan među bodi bilderima jer povećava masu i snagu mišića, a dodatni efekt je poboljšanje fizičke izdržljivosti. Negativni efekti su kao i kod drugih anaboličkih steroida (povećanje grudi kod muškaraca, povećan krvni pritisak, oštećenja jetre itd.)