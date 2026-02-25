Odbijen prijedlog Tužilaštva za određivanje pritvora Dragoljubu Kunarcu

Sud BiH odbio je danas prijedlog Tužilaštva za određivanje pritvora Dragoljubu Kunarcu, ali su mu određene mjere zabrane, izjavila je Srni Kunarčev branilac Anja Loga.

Loga je precizirala da mjere zabrane Suda izrečene nakon današnjeg ročišta uključuju zabranu napuštanja boravišta, kućni pritvor i javljanje u policijsku stanicu, te zabranu kontaktiranja sa svjedocima.

Ročište u Sudu BiH održano je poslije prebacivanja Kunarca iz Njemačke, gdje je odslužio 28-godišnju kazne zatvora na koju ga je osudio Haški tribunal.

Na ročištu je tužilac Remzija Smailagić navela da se optužnicom, koju je Tužilaštvo BiH podiglo 2018. godine, Kunarcu na teret stavljaju ubistva, mučenja i deportacije na području Foče tokom 1992. godine.

Dragoljuba Kunarca je Haški tribunal 12. juna 2002. godine osudio na 28 godina zatvora nakon čega je prebačen u Njemačku 12. decembra iste godine na izdržavanje kazne.

Kunarac nije jedini Srbin koji je već osuđen u Haškom tribunalu, a da se protiv njega pokreće proces pred pravosuđem BiH.

Sud BiH je 7. januara, na pravoslavni Božić, potvrdio optužnicu protiv generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića /77/ iako je pred Haškim sudom osuđen na zatvorsku kaznu od 35 godina koju izdržava u Estoniji.