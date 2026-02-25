Dozvoljeno deminiranje kamenoloma, mještani sela Kuti strahuju od nove Donje Jablanice

Centar za uklanjanje mina BiH danas je, nakon izvođenja pokazne vježbe spasavanja deminera sa brda Zukulja u Kutima, otvorio radove na deminiranju budućeg kamenoloma iznad ovog mostarskog sela, a mještani većinom Srbi povratnici i njihovi susjedi Bošnjaci plaše se da će postati nova Donja Jablanica.

Ekipe privatne deminerske firme UEM iz Hadžića, koju je angažovao strani investitor i vlasnik budućeg kamenoloma Zukulja, nisu mogle proći do kamenoloma automobilima jer mještani sela Kuti ne dopuštaju prolaz preko privatne zemlje povratnika.

Mještani ovog mostarskog sela i jutros su se mirno okupili na seoskom putu i na svojim parcelama, iskazujući protest zbog pokušaja da se demineri uvedu na kamenolom, ali nisu branili prolazak uskim brdskim stazama. Polovina njih nije ni prisustvovala protestu zbog sudskih zabrana koje su dobili prije mjesec dana.

Već godinama mještani sela Kuti pokušavaju spriječiti otvaranje kamenoloma, u strahu da će postati nova Donja Jablanica. Kao posljednji bedem odbrane koriste činjenicu da se put prema kamenolomu pokušava prokrčiti preko njihove zemlje, pa već godinama svojim tijelima blokiraju prolaz.

Investitor je danas deminere sproveo do lokacije za deminiranje pješke uskim stazama, a automobile i sanitetsko vozilo demineri su ostavili oko 1,5 kilometara od kamenoloma.

- Nakon dolaska na kamenolom izveli su igrokaz za BHMAK. Igrokaz je uspio. Demineri su snijeli pješke kolegu niz brdo do saniteta i pokazali da mogu u tom nekom traženom roku izvršiti transport do najbliže bolnice. Neka im je Bog na pomoći šta rade i ovi investitori i ovi iz BHMAK-a - kaže mještanin sela Kuti koji je posmatrao pokaznu vježbu.

Mještani pričaju da ne mogu da vjeruju šta se dešava i da nije normalno da vlasti dopuštaju da se demineri stavljaju u životnu opasnost kako bi interesi stranaca bili zadovoljeni.

Sanela Omanović iz sela Kuti podsjeća da do sada niko nije želio ući u posao deminiranja Zukulje i pita BHMAK kako će danas, mjesec dana od prvog pokušaja, dati dozvolu za radove, kada su njihovi ljudi 30. januara odbili pješke proći 800 metara i otvoriti deminiranje jer su smatrali da uslovi za prolazak saniteta nisu mogući.

- BHMAK je 30. januara odbio otvoriti ovaj projekat. Danas dolaze i prolaze pješke. Kilometar i po moraju ići pješke do kamenoloma i danas im to nije problem - naglašava Omanovićeva.

Ona objašnjava da mještani nisu protiv deminiranja.

- Voljeli bismo da se cijela bjelopoljska kotlina razminira. Oni deminiraju jednu mikrolokaciju za privatnog investitora. Svjesni smo da je platio to, ali šta će se desiti kada razminiraju. Opet nemaju pristup kamionima tom lokalitetu jer bi morali prelaziti preko privatnih parcela, jer širina puta nigdje nije veća od dva metra - kaže ona.

Osmanovićeva pita šta sljedeće namjeravaju i koje su to, kako kaže, sljedeće malverzacije?

- Vjerovatno nakon ovoga slijedi prepisivanje zemlje srpskih povratnika na grad Mostar ili je to neka druga sudska zabrana kojom će nam zabraniti da izađemo iz kuća. Na koji način oni namjeravaju ići do kamenoloma? - pita Omanovićeva.

Ulice ovog mirnog sela jutros su bile pune policije, a stigli su i pripadnici EUFOR-a kako bi napravili zabilješku o dešavanjima i porazgovarali sa srpskim povratnicima. Mještanima je dao podršku i bjelopoljski paroh Nebojša Radić.

U klizištu u Donjoj Jablanici u oktobru 2024. godine život je izgubilo 18 ljudi, a ukupno 19 na području opštine Jablanica.