Alarmantna situacija u bijeljinskoj Gradskoj upravi: Zaposleni najavljuju tužbe

Radnik Gradske uprave u Bijeljini Brane Grujičić ponovo je od Okružnog javnog tužilaštva zatražio da reaguje po prijavama protiv gradonačelnika Ljubiše Petrovića i saradnika, navodeći da su radnici bez plata u velikim problemima.

On kaže da je zbog kašnjenja plata situacija alarmantna jer su neplaćene rate kredita po osnovu administrativnih zabrana koje su radnici Gradske uprave potpisali.

"S obzirom na to da su rokovi za uplatu rata kod poslovnih banaka istekli ili ističu u narednih 24 časa, zahtijevamo hitnu uplatu svih zaostalih rata kredita prema bankama za koje su izdate administrativne zabrane", naveo je Grujičić.

On zahtijeva i da se zaposlenima u gradskoj administraciji izdaju platne liste za januar i februar, podsjećajući da je to zakonska obaveza čak i u slučaju kada se plata ne isplati u roku.

Od Gradske uprave Bijeljina Grujičić zahtijeva i da hitno pošalje dopis svim poslovnim bankama u gradu sa obaveštenjem o nelikvidnosti računa grada, kako bi se zaposleni zaštitili od zateznih kamata i negativnog izveštaja Kreditnom birou.

"Neizdavanjem platnih lista i neuplaćivanjem rata kredita poslodavac direktno ugrožava egzistenciju i izlaže nas sudskim troškovima i gubitku kreditnog rejtinga", ističe Grujičić u saopštenju.

On je najavio da će, ukoliko sutra do kraja radnog dana radnici ne dobiju potvrdu o uplati ili zvaničan odgovor o preciznom roku isplate, biti prinuđeni da se kolektivno obrate Inspektoratu Republike Srpske i podnesu tužbe za naknadu štete zbog kamata koje će pretrpjeti.