Dojave o bombama u sarajevskim školama ponovo uznemirile učenike i roditelje

Izvor:

Avaz

23.02.2026

13:29

Дојаве о бомбама у сарајевским школама поново узнемириле ученике и родитеље

Jutros su u dvije sarajevske srednje škole – Elektrotehničku i Mašinsku – stigle dojave o postavljenim eksplozivnim napravama.

Prema informacijama iz MUP Kantona Sarajevo, prijave su primljene putem mejla, a postupak se provodi u skladu s važećim protokolima.

Podsjetimo, slični incidenti su mjesecima pogađali brojne škole u Sarajevu, Tuzli, Banjaluci i Mostaru. Iako su u Sarajevu posljednja dva do tri mjeseca ovakve dojave izostale, problem se sada ponovo pojavio.

U Sarajevu su već uhapšene brojne osobe zbog lažnih dojava o bombama u školama, vrtićima, tržnim centrima pa čak i na aerodromu, a uglavnom se radilo o maloljetnicima. Takve situacije pogađaju ne samo učenike, koji moraju nadoknaditi propuštenu nastavu, već i roditelje, koji često moraju napustiti posao kako bi pokupili d‌jecu.

Vlada Kanton Sarajevo je krajem januara ove godine usvojila Protokol za krizno postupanje prilikom dojava o bombama u odgojno-obrazovnim ustanovama. Dokument je interni i namijenjen je isključivo institucijama uključenim u njegovu izradu i primjenu.

