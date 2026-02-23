Tržišne inspektorke uzele po 500 KM mita da ”ublaže” kaznu

Republičke tržišne inspektorke Gordana Vučić i Sanja Maksimović, koje su uhapšene u akciji ”Ada”, osumnjičene su da su tražile i uzele po 500 KM mita od M.K, vlasnice prodavnice mješovite robe u Banjaluci, potvrdilo je Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske.

Kako je saopšteno, tužilaštvo je za obje predložilo mjeru pritvora, zbog sumnje da su počinile krivično djelo primanje mita.

Utvrdile nepravilnosti, pa rekle da se ”mogu dovoriti”

”Na osnovu do sada pribavljenih dokaza utvrđeno je da su osumnjičene 20. februara ujutro, u svojstvu republičkih tržišnih inspektora, kao službena lica, prilikom inspekcijskog nadzora u prodavnici mješovite robe, stupile u kontakt sa vlasnicom M.K. i saopšili joj da su prilikom nadzora utvrdile određene nepravilnosti za koje se može izreći kazna i od 7.000 do 8.000 KM, ali da se mogu dogovoriti ako je M.K. voljna da ih počasti”, saopštilo je Tužilaštvo RS.

Nakon što je vlasnica rekla da pristaje na to, Vučićeva joj je rekla da će za navodno utvrđene prekršaje inspekcijskog nadzora napisati minimalnu kaznu od 600 KM, zahtijevajući od M.K. da im zauzvrat preda novac u iznosu od 1.000 KM i to po 500 KM za obe, na šta je M.K. pristala.

Novac uzele u kafiću u ”Merkatoru”

”Vlasnica je o svemu obavijestila svog muža V.K. koji je 21. februara, nakon telefonskog razgovora sa Vučićevom, dogovorio da se sastanu radi predaje traženog novca”. Sastanak se održao u ugostiteljskom objektu u Tržnom centru ”Merkator” oko 15 časova i V.K. je osumnjičenima predao traženi iznos”, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Dodaje se da je svaka inspektorka uzela po 500 KM nakon čega je usljedilo njihovo hapšenje, pri čemu je pronađen i oduzet sporni novac.

”Prilikom ove akcije izvršeni su pretresi lokacija koje koriste osumnjičene i tom prilikom je pronađena i oduzeta veća količina novca i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezi sa predmetnim krivičnim djelom”, navode u Tužilaštvu RS.

Pojašnjavaju da je pritvor zatražen zbog opasnosti od bjekstva osumnjičenih, bojazni da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak, ali i zbog bojazni od ponavljanja krivičnog djela.

Procesuiranje zavisi od blagovremene prijave

Specijalni tužilac pozvao je sve građane da Posebnom odjeljenju Republičkog javnog tužilaštva odmah prijave svako službeno lice, na bilo kojem nivou vlasti, koje od njih zahtijeva novac, poklon ili bilo kakvu drugu korist kao protivnaknadu za obavljanje ili neobavljanje službene radnje.

”Od blagovremenog prijavljivanja krivičnog djela i prikupljanja dokaza, zavisi i uspješno procesuiranje počinilaca ovih krivičnih djela. Prijavljivanje koruptivnih krivičnih djela nakon što se ista izvrše, zbog propuštanja da se prikupe zakoniti dokazi, vrlo rijetko mogu dovesti do podizanja optužnice i donošenja osuđujuće presude”, navodi se u saopštenju tužilaštva uz napomenu da će svi građani, koji prijave krivično djelo, biti zaštićeni pozitivnim zakonskim propisima.