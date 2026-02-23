Logo
Large banner

Poginuo radnik u Prijedoru: Zabranjeno korištenje skele, rad na visini nije bio obezbijeđen

Izvor:

SRNA

23.02.2026

13:12

Komentari:

0
Погинуо радник у Приједору: Забрањено кориштење скеле, рад на висини није био обезбијеђен

Rad na visini na gradilištu u Prijedoru gdje je smrtno stradao radnik nije bio obezbijeđen u skladu sa propisima i zabranjeno je korištenje skele do otklanjanja nepravilnosti, rečeno je danas Srni u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove.

Republički inspektor rada izvršio je kontrolu povodom povrede sa smrtnim ishodom i utvrdio da je nastradao radnik podizvođača koji obavlja fasaderske radove.

Ротација-илустрација

Hronika

Nova tragedija: Radnik poginuo na gradilištu u Prijedoru

"Inspektor je zabranio korištenje građevinske skele do otklanjanja nepravilnosti", rečeno je u Inspektoratu Republike Srpske.

Muškarac iz Prijedora čiji su inicijali D. J. povrijeđen je 17. februara na gradilištu u prijedorskom naselju Urije i prevezen je na Univerzitetski klinički centar u Banjaluci, gdje je usljed teških tjelesnih povreda preminuo.

"Po zahtjevu tužioca, spis predmeta biće dostavljen nadležnom tužilaštvu radi sprovođenja mjera na utvrđivanju krivične odgovornosti poslodavca", naveli su u Inspektoratu.

policija rs

Hronika

Naložena obdukcija tijela radnika stradalog na gradilištu u Prijedoru

Republički inspektor rada prisustvovao je uviđaju koji su obavili pripadnici Policijske uprave Prijedor pod nadzorom tužioca prijedorskog Okružnog javnog tužilaštva.

Podijeli:

Tagovi :

Poginuo radnik

Prijedor

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Колики је приход од паркинга у Приједору?

Gradovi i opštine

Koliki je prihod od parkinga u Prijedoru?

6 h

0
Возачи опрез: У овом граду у Српској креће појачана контрола

Društvo

Vozači oprez: U ovom gradu u Srpskoj kreće pojačana kontrola

23 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Tuča u Prijedoru: Učestvovali žene i muškarci

1 d

0
Приједор стипендије

Gradovi i opštine

U Prijedoru potpisani ugovori o stipendiranju

2 d

0

Više iz rubrike

Гордана Вучић и Сања Максимовић, акција ”Ада”

Hronika

Tržišnim inspektorkama predložen pritvor, kolega ”pao” na skijanju

3 h

0
Супрузи главом лупао о комоду, полиција га спасила с вјешала!

Hronika

Supruzi glavom lupao o komodu, policija ga spasila s vješala!

4 h

0
Огласио се Инспекторат након хапшења три тржишна инспектора!

Hronika

Oglasio se Inspektorat nakon hapšenja tri tržišna inspektora!

5 h

0
Ухапшен педофил који се није одазвао на издржавање казне!

Hronika

Uhapšen pedofil koji se nije odazvao na izdržavanje kazne!

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

19

Poziv ugostiteljima: Registracija do 15. marta ili slijede kazne

16

13

Netfliks: Preuzimanje Vorner brosa za 83 milijarde dolara korisno za industriju zabave

16

11

Ovako je prije godinu dana govorio rekorder ''vječitog'' derbija; Kostov za Na ivici terena: Nadam se da ću dugo ostati u Zvezdi

16

06

Dijete se ugušilo zalogajem hrane

16

05

Savjet šminkera za vizuelno veće usne: Dovoljan vam je samo jedan proizvod

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner