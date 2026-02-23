Poginuo radnik u Prijedoru: Zabranjeno korištenje skele, rad na visini nije bio obezbijeđen

Rad na visini na gradilištu u Prijedoru gdje je smrtno stradao radnik nije bio obezbijeđen u skladu sa propisima i zabranjeno je korištenje skele do otklanjanja nepravilnosti, rečeno je danas Srni u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove.

Republički inspektor rada izvršio je kontrolu povodom povrede sa smrtnim ishodom i utvrdio da je nastradao radnik podizvođača koji obavlja fasaderske radove.

"Inspektor je zabranio korištenje građevinske skele do otklanjanja nepravilnosti", rečeno je u Inspektoratu Republike Srpske.

Muškarac iz Prijedora čiji su inicijali D. J. povrijeđen je 17. februara na gradilištu u prijedorskom naselju Urije i prevezen je na Univerzitetski klinički centar u Banjaluci, gdje je usljed teških tjelesnih povreda preminuo.

"Po zahtjevu tužioca, spis predmeta biće dostavljen nadležnom tužilaštvu radi sprovođenja mjera na utvrđivanju krivične odgovornosti poslodavca", naveli su u Inspektoratu.

Republički inspektor rada prisustvovao je uviđaju koji su obavili pripadnici Policijske uprave Prijedor pod nadzorom tužioca prijedorskog Okružnog javnog tužilaštva.