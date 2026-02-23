Poginuo radnik u Prijedoru: Zabranjeno korištenje skele, rad na visini nije bio obezbijeđen

Izvor:
SRNA
23.02.2026
13:12
Komentari:0
Rad na visini na gradilištu u Prijedoru gdje je smrtno stradao radnik nije bio obezbijeđen u skladu sa propisima i zabranjeno je korištenje skele do otklanjanja nepravilnosti, rečeno je danas Srni u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove.
Republički inspektor rada izvršio je kontrolu povodom povrede sa smrtnim ishodom i utvrdio da je nastradao radnik podizvođača koji obavlja fasaderske radove.
Hronika
Nova tragedija: Radnik poginuo na gradilištu u Prijedoru
"Inspektor je zabranio korištenje građevinske skele do otklanjanja nepravilnosti", rečeno je u Inspektoratu Republike Srpske.
Muškarac iz Prijedora čiji su inicijali D. J. povrijeđen je 17. februara na gradilištu u prijedorskom naselju Urije i prevezen je na Univerzitetski klinički centar u Banjaluci, gdje je usljed teških tjelesnih povreda preminuo.
"Po zahtjevu tužioca, spis predmeta biće dostavljen nadležnom tužilaštvu radi sprovođenja mjera na utvrđivanju krivične odgovornosti poslodavca", naveli su u Inspektoratu.
Hronika
Naložena obdukcija tijela radnika stradalog na gradilištu u Prijedoru
Republički inspektor rada prisustvovao je uviđaju koji su obavili pripadnici Policijske uprave Prijedor pod nadzorom tužioca prijedorskog Okružnog javnog tužilaštva.
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Hronika
5 h0
Hronika
6 h0
Najnovije
Najčitanije
16
19
16
13
16
11
16
06
16
05
Trenutno na programu