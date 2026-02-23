Logo
Supruzi glavom lupao o komodu, policija ga spasila s vješala!

Izvor:

ATV

23.02.2026

11:44

Komentari:

0
Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv Đ.M. (42) iz Nevesinja kojom se tereti da je pred maloljetnom djecom pretukao suprugu, da bi se po dolasku policije pokušao ubiti i život su mu spasili policajci.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju, a Đ.M. se na teret stavlja da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

U optužnici se navodi da je Đ.M. 6. decembra 2025. godine u kući u Nevesinju ugrozio duševno spokojstvo i tjelesni integritet supruge kojoj je pred troje maloljetne djece uputio uvrede i prijetnje.

”Nakon toga oštećenu je uhvatio rukama za vrat i njenom glavom udarao u komodu, a zatim je bacio na ugao i zaključao sva vrata”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je žrtva krišom putem mobilnog telefona pozvala policiju, a kada se niko nije javio, poslala je poruku svojoj majci koja je obavijestila PS Nevesinje.

”U trenutku kada su policijski službenici došli na lice mjesta osumnjičeni Đ.M. je kroz balkonska vrata istrčao iz kuće prema orahu u dvorištu i objesio se za uže koje je ranije pripremio. Policijski službenici su uspjeli da prerežu uže i osumnjičenog Đ.M. spuste na zemlju”, navodi se u optužnici.

nasilje u porodici

Nevesinje

Optužnica

Okružno javno tužilaštvo Trebinje

