U pretresu kuće u Mostaru pronađena veća količina heroina

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona tokom vikenda su u Mostaru uhapsili jednu osobu kod koje je, prilikom pretresa kuće, pronađena veća količina heroina, saopšteno je iz MUP HNK.

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije, Od‌jela za posebne namjene Uprave policije MUP-a HNK-a, na temelju prethodno prikupljenih operativnih saznanja i pisane naredbe Opštinskog suda u Mostaru, a pod nadzorom postupajućeg tužitelja Kantonalnog tužilaštva Mostar, u subotu su obavili pretres kuće s okućnicom na području Mostara, koju koristi osoba A. M. (47) iz Mostara.

Prilikom pretresa pronađena je jedna digitalna vaga za precizno mjerenje s tragovima heroina, jedna PVC vrećica s neutvrđenom količinom marihuane, dvije veće PVC vrećice s većom količinom heroina.

Osoba A. M. je uhapšena te sprovedena u službene prostorije Sektora kriminalističke policije, gd‌je će nad njom biti provedena kriminalistička obrada, prenosi Kliks.