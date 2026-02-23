Carine se ukidaju u ponoć

U ponoć će biti obustavljena naplata carina koje su prošle godine uvedene prema Zakonu o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, koje je Vrhovni sud SAD prije tri dana proglasio nezakonitim.

To je saopštila američka agencija za carine i graničnu zaštitu.

Agencija je u poruci na svojoj službi za razmenu poruka Kargo sistem (CSMS) saopštila da će od sutra, odnosno minut nakon ponoći, deaktivirati sve carinske kodove za naplatu carina po prethodnoj naredbi američkog predsjednika Donalda Trampa, po Zakonu o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima (IEEPA).

Obustava naplate carina IEEPA poklapa se sa Trampovim uvođenjem nove globalne carine od 15 odsto, prema drugom zakonskom ovlašćenju kojim je Tramp uveo carine koje će zameniti one koje je Vrhovni sud ukinuo petak.

Agencija nije navela razlog zašto je nastavila da naplaćuje carine u lukama nekoliko dana nakon presude Vrhovnog suda.

Tramp: Ne planiramo da vraćamo novac od carina

Za mnoge kompanije u SAD jedno od ključnih pitanja vjerovatno će biti povraćaj novca. Ti povraćaji se očekuju zato što bi uvoznici, koji su tokom protekle godine plaćali dažbine dok je ova politika carina bila na snazi, vjerovatno tražili da im se novac vrati od američke Carinske i granične zaštite (US Customs and Border Protection).

Procjena ekonomista iznosi da bi račun za američku vladu mogao da bude 175 milijardi dolara. Pored toga, jedan od sudija, Bret Kavano, u odluci Vrhovnog suda napisao je da bi SAD možda morale da vrate milijarde dolara uvoznicima koji su platili IEEPA carine, iako su neki uvoznici možda već prebacili troškove na potrošače ili druge.

Kako je, navodi se, priznato i na usmenoj raspravi, proces povraćaja novca vjerovatno će biti "haotično".

Upitan o tome, Tramp kaže da njegov tim ne planira da vraća novac. "Mislim da će se oko toga naredne dvije godine voditi sporovi", rekao je.

Kada je ponovo upitan da li planira da ne poštuje povraćaje kompanijama, Tramp je novinarima rekao: "Upravo sam vam dao odgovor, zar ne? Dao sam vam odgovor. O tome se nije razgovaralo". "Na kraju ćemo biti po sudovima narednih pet godina".