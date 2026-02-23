Poznato na šta je bivši princ najviše trošio : "Kao da ne troše vlastiti novac"

Endru Mauntbaten-Vindzor je naplaćivao masaže i imao prekomerne putne troškove na račun poreskih obveznika dok je bio britanski trgovinski izaslanik, tvrde penzionisani državni službenici.

Endru je putovao svetom kao britanski trgovinski izaslanik između 2001. i 2011. godine, ali je njegova uloga prestala zbog veza sa osuđenim pedofilom Džefrijem Epštajnom, izvještava BBC .

Sporni troškovi masaže

Jedan bivši državni službenik, koji je radio za Ministarstvo trgovine Velike Britanije početkom 2000-ih, bio je toliko protiv Endruovog zahtijeva za „usluge masaže“ da je odbio da to plati, ali tvrdi da su ga pretpostavljeni natjerali na to. „Mislio sam da je to pogrešno. Rekao sam da ne bi trebalo da plaćamo, ali na kraju smo ipak platili“, rekao je za Bi-Bi-Si, misleći na zahtijev koji je uslijedio nakon Endruove posjete Bliskom istoku.

Kaže da žali što je Endruu bilo dozvoljeno da prebaci troškove masaže jer je to možda bila prilika da provjeri svoje ponašanje. „Ne mogu reći da bi ga to zaustavilo, ali trebalo je jasno da stavimo do znanja da nešto nije u redu“, dodaje penzionisani oficir.

Njegovu tvrdnju potkrepljuje još jedan izvor, bivši visoki zvaničnik Vajthola koji je nadgledao finansije odjeljenja. On je video slične troškove za Endruova putovanja i kaže da „apsolutno nema sumnje“ da su oni stvarni.

Obojica bivših državnih službenika govorili su pod uslovom anonimnosti, ali su odvojeno razgovarali sa Bi-Bi-Sijem. Bi-Bi-Si nije vidio dokaze o optužbama za masiranje starije od 20 godina, ali postoji dokumentacija koja potvrđuje da su uzbunjivači u to vreme bili na pozicijama sa kojih su mogli imati uvid u takve informacije. U Endruovom ponašanju nije bilo nagovešteno ništa nezakonito.

Rasipanje i nedostatak kontrole

Bivši visoki zvaničnik Vajthola rekao je da je šokiran razmjerama Endruove ekstravagancije kao izaslanika, uključujući ono što je smatrao prekomernim troškovima letova i nerazumnim brojem hotelskih soba i troškova za njegovu pratnju. „Nisam mogao da vjerujem, kao da nije u pitanju pravi novac, kao da nisu trošili svoj novac“, rekao je visoki zvaničnik.

Dodao je da je, uprkos njegovoj odgovornosti za finansije, postojala slaba kontrola nad trošenjem i nemarno vođenje evidencije. Tvrdi da su se troškovi gubili u različitim budžetima, što ih je otežavalo praćenje, i da se rijetko znalo tačno ko je bio u Endruovoj pratnji.

On to pripisuje poštovanju koje su prema princu Endruu pokazali veoma visoki državni službenici u to vrijeme i njihovoj nevoljnosti da mu se suprotstave. Provjere Endruovih putovanja su automatski odobravane, sjeća se on, umjesto da je sprovedena bilo kakva stvarna kontrola.