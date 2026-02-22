Na pomolu novi skandal koji će dotući kraljevsku porodicu: Čarls je znao sve?

Kako ekskluzivno navodi The Mail on Sunday, kralj Čarls je još 2019. godine bio upozoren da se ime kraljevske porodice „zloupotrebljava“ zbog sumnjivih poslovnih veza njegovog brata.

U mejlu koji je poslao uzbunjivač, Bakingemska palata je upozorena da je bivši vojvoda od Jorka imao tajne finansijske veze sa kontroverznim milionerom i finansijerom Dejvidom Rolandom, koji je, kako se navodi, koristio svoje kontakte u kraljevskim krugovima.

Prepiska do koje su novinari došli sugeriše i da je Prince Andrew, koji je u četvrtak uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu položaja, dozvolio Rolandu da praktično učestvuje u njegovim zvaničnim dužnostima.

Ova razmena mejlova mogla bi dodatno da uvuče Charles III u krizu pokrenutu Endruovim vezama sa Jeffrey Epstein, kao i optužbama da je osuđenom pedofilu prosleđivao potencijalno poverljiva i osetljiva državna dokumenta.

Poslovne veze i finansijska pomoć

Endru je svojevremeno rekao Epstajnu da je Roland njegov „finansijer od poverenja“. Bankar i njegov sin Džonatan pridruživali su se Endruu na putovanjima koja je obavljao u svojstvu britanskog trgovinskog izaslanika između 2001. i 2011. godine, a čije su troškove snosili poreski obveznici. Posećivali su, između ostalog, Kinu i više bivših sovjetskih država.

Tokom više godina, Endru je, prema navodima, Rolanda upoznavao sa poslovnim prilikama proizašlim iz njegovog zvaničnog angažmana. Da je odnos bio obostrano koristan, ukazuje i podatak da je Roland jednom prilikom dao 40.000 funti Endruovoj bivšoj supruzi, Sarah Ferguson, radi otplate dugova, a da je 2017. godine izmirio i 1,5 miliona funti Endruovog kredita.

Uzbunjivač upozorio Čarlsa

U avgustu 2019. godine uzbunjivač, koji je tvrdio da ima detaljna saznanja o poslovnim dogovorima između Endrua i Rolanda, poslao je mejl Čarlsu, tadašnjem princu od Velsa, preko advokatske kancelarije Farrer & Co. Upozorio je na, kako je navedeno, „Dejvidovu zloupotrebu kraljevske porodice“.

„Postupci Njegovog Kraljevskog Visočanstva vojvode od Jorka sugerišu da on svoj odnos sa Dejvidom Rolandom smatra važnijim od odnosa sa sopstvenom porodicom“, navodilo se u poruci.

Uzbunjivač je potom poslao još jedan mejl Rolandu, stavivši u kopiju Čarlsovog privatnog sekretara Klajva Aldertona i advokata pokojne kraljice, Marka Bridžisa. U poruci je navedeno: „Priloženi dokazi nedvosmisleno pokazuju da ste zloupotrebili ime kraljevske porodice.“

U mejlu se iznose i optužbe da je Roland „platio vojvodi od Jorka kako bi obezbedio luksemburšku bankarsku licencu“ za svoju privatnu banku Banque Havilland, uz navođenje podataka koji su navodno predstavljali detalje Endruovog bankovnog računa.

Sastanci u Bakingemskoj palati

List navodi i da je Endru pozvao Džonatana Rolanda na sastanak u Bakingemsku palatu, kojem je prisustvovao i britanski ambasador u Crnoj Gori, s ciljem podsticanja poslovnih ambicija porodice Roland. Ambasador je, prema tim navodima, stavio na raspolaganje vladino osoblje, dok je Endru podelio svoj plan službene posete Crnoj Gori u svojstvu trgovinskog izaslanika.

Prepiska ukazuje i da je jedan britanski diplomata u Moskvi ocenio da je događaj u Palati bio „veliki uspeh“, te je Rolandove povezao sa britanskom ambasadom u Beogradu, koja je u to vreme pokrivala i Crnu Goru.

Pritisak na Palatu raste

Poslanici su u subotu pozvali policiju da ispita dokaze koje je prikupio list. Endru dosledno negira bilo kakvu krivicu.

Izvor iz Bakingemske palate naveo je da, s obzirom na aktuelnu policijsku istragu, „nije moguće davati komentare na mejl uzbunjivača“, dodajući da bi sav relevantan materijal trebalo dostaviti nadležnim organima.

Novinari su ponudili da podele dokumentaciju sa policijom, a na pitanje da li će ti dokazi postati deo istrage, portparol je poručio da „u ovom trenutku nemaju šta da dodaju ranijim izjavama“.

Istovremeno raste pritisak na vladu da donese zakon kojim bi Endru bio uklonjen iz linije nasleđivanja, gde se trenutno nalazi na osmom mestu.

Oglasila se i Gloria Allred, advokatica koja je zastupala 27 Epstajnovih žrtava, pozvavši kralja Čarlsa, kao i princa i princezu od Velsa, da daju izjave policiji.