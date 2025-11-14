Kralj Čarls proslavio 77. rođendan

Britanski kralj Čarls proslavio je u petak, 14. novembra, 77. rođendan u zamku Kifartf u Velsu, u pratnji kraljice Kamile, gdje se sreo sa mnogim lokalnim ličnostima iz svijeta kulture, prenosi BBC.

Kralj Čarls Treći je na prijemu isjekao rođendansku tortu napravljenu u obliku 200 godina starog zamka, a kasnije se sastao sa velikim brojem ljudi, koji su se sklonili od oluje Klaudija koja je pogodila taj dio zemlje.

What a special birthday surprise at Cyfarthfa Castle - showcasing what the Welsh do best! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🎶 pic.twitter.com/4At3VzZyJl — The Royal Family (@RoyalFamily) November 14, 2025

Ranije danas, Bakingemska palata je objavila novu fotografiju kralja Čarlsa, na kojoj je prikazan na svom imanju Sandringem u Norfolku, kako drži pastirski štap, prenosi Tanjug.

Tokom posjete južnom Velsu, učenici su čitali poeziju u osnovnoj školi Sajfartfa za kraljicu Kamilu, dok je kralj Čarls zvanično otvorio metro stanicu Južnog Velsa u Tafs Velu, blizu Kardifa.