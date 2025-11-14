Logo
Large banner

Kralj Čarls proslavio 77. rođendan

Izvor:

Tanjug

14.11.2025

20:46

Komentari:

0
Краљ Чарлс
Foto: Tanjug/AP

Britanski kralj Čarls proslavio je u petak, 14. novembra, 77. rođendan u zamku Kifartf u Velsu, u pratnji kraljice Kamile, gdje se sreo sa mnogim lokalnim ličnostima iz svijeta kulture, prenosi BBC.

Kralj Čarls Treći je na prijemu isjekao rođendansku tortu napravljenu u obliku 200 godina starog zamka, a kasnije se sastao sa velikim brojem ljudi, koji su se sklonili od oluje Klaudija koja je pogodila taj dio zemlje.

Ranije danas, Bakingemska palata je objavila novu fotografiju kralja Čarlsa, na kojoj je prikazan na svom imanju Sandringem u Norfolku, kako drži pastirski štap, prenosi Tanjug.

Tokom posjete južnom Velsu, učenici su čitali poeziju u osnovnoj školi Sajfartfa za kraljicu Kamilu, dok je kralj Čarls zvanično otvorio metro stanicu Južnog Velsa u Tafs Velu, blizu Kardifa.

Podijeli:

Tagovi:

Kralj Čarls III

rođendan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Баки Милки 105. рођендан честитали британски краљ Чарлс и краљица Камила

Svijet

Baki Milki 105. rođendan čestitali britanski kralj Čarls i kraljica Kamila

6 d

0
Дејвид Бекам

Scena

Dejvid Bekam postao vitez: Odlikovao ga kralj Čarls na posebnoj ceremoniji

1 sedm

0
Краљ Чарлс

Svijet

Kralj Čarls oduzeo sve titule bratu Endruu

2 sedm

0
Краљ Чарлс одузео принцу Ендруу титуле и наредио исељење из палате

Svijet

Kralj Čarls oduzeo princu Endruu titule i naredio iseljenje iz palate

2 sedm

0

Više iz rubrike

Језив судар аутобуса и камиона, погинуло најмање шест особа

Svijet

Jeziv sudar autobusa i kamiona, poginulo najmanje šest osoba

3 h

0
Почело суђење Брајану Волшу: Осумњичен да је убио супругу Ану, чије тијело још није пронађено

Svijet

Počelo suđenje Brajanu Volšu: Osumnjičen da je ubio suprugu Anu, čije tijelo još nije pronađeno

5 h

0
Руси објавили листу својих највећих непријатеља: У "ТОП 10" двије земље бивше Југославије

Svijet

Rusi objavili listu svojih najvećih neprijatelja: U "TOP 10" dvije zemlje bivše Jugoslavije

5 h

0
Васпитачица довела бијесног пса у вртић, животиња напала петоро дјеце

Svijet

Vaspitačica dovela bijesnog psa u vrtić, životinja napala petoro djece

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

38

Zaharova: Sinovi Vitalija Klička izbjegavaju vojnu službu

23

19

"Nema legitimiteta, a ni konsenzusa": Kako ćemo doći do glavnog pregovarača?

22

59

Usvojena rezolucija o borbi protiv neonacizma

22

44

Dodik: Karan svojim znanjem i dosljednošću godinama štiti Srpsku

22

20

Jedna osoba poginula u padu helikoptera u Mantovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner