Vaspitačica dovela bijesnog psa u vrtić, životinja napala petoro djece

Izraelsko Ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da je 18 osoba u blizini grada Džaldžulija bilo izloženo kontaktu sa psom lutalicom koji je bio zaražen bjesnilom, a kojeg je u vrtić dovela vaspitačica.

Psa je usvojila vaspitačica iz vrtića u Haifi, koja ga je dovela sa sobom na posao nakon što ga je prethodno odvela u veterinarsku kliniku, koja je procijenila da je životinja zdrava.

Svijet Pas upucao vlasnika u leđa

Nakon što je pas napao petoro djece i četvoro odraslih u vrtiću, ponovo ga je pregledao veterinar, koji mu je dijagnostikovao bjesnilo.

Pas se se ubrzo nakon što mu je dijagnostikovano bjesnilo srušio i uginuo.