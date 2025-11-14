Logo
Vaspitačica dovela bijesnog psa u vrtić, životinja napala petoro djece

Izvor:

Agencije

14.11.2025

18:19

Васпитачица довела бијесног пса у вртић, животиња напала петоро дјеце
Foto: Catherine Sheila/Pexels

Izraelsko Ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da je 18 osoba u blizini grada Džaldžulija bilo izloženo kontaktu sa psom lutalicom koji je bio zaražen bjesnilom, a kojeg je u vrtić dovela vaspitačica.

Psa je usvojila vaspitačica iz vrtića u Haifi, koja ga je dovela sa sobom na posao nakon što ga je prethodno odvela u veterinarsku kliniku, koja je procijenila da je životinja zdrava.

Pas

Svijet

Pas upucao vlasnika u leđa

Nakon što je pas napao petoro djece i četvoro odraslih u vrtiću, ponovo ga je pregledao veterinar, koji mu je dijagnostikovao bjesnilo.

Pas se se ubrzo nakon što mu je dijagnostikovano bjesnilo srušio i uginuo.

Komentari (0)
