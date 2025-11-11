Od danas u Sloveniji zabranjeno vezivanje pasa u kućnom okruženju

Od danas je u Sloveniji zvanično zabranjeno trajno vezivanje pasa u kućnom okruženju, saopštila je Uprava za bezbjednost hrane, veterinarstvo i zaštitu bilja.

Prema izmenama Zakona o zaštiti životinja iz 2023. godine, psi više ne smiju da budu stalno vezani lancima ili konopcima, prenio je RTV SLO.

Ostali sportovi Poznati sportista pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji

Umjesto toga, vlasnici moraju da obezbijede prostor koji omogućava slobodno kretanje pasa, koje mora da bude sigurno, da pruža zaštitu od vremenskih nepogoda i spriječi bekstvo životinje.

Za prekršaje su predviđene novčane kazne u iznosu od 1.000 do 1.600 evra.

Uprava je navela da trajno vezivanje negativno utiče na fizičko i psihičko stanje pasa, izazivajući povrede, poremećaje u ponašanju i povećanu osjetljivost na vremenske uslove.

Zanimljivosti Danas je najmoćniji numerološki datum u godini: Mogu vam se ostvariti najveće želje

Zabrana se ne odnosi na korišćenje povoca kao sredstva za kontrolu pasa na javnim mjestima.