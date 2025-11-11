Od danas u Sloveniji zabranjeno vezivanje pasa u kućnom okruženju

Izvor:
11.11.2025
Od danas je u Sloveniji zvanično zabranjeno trajno vezivanje pasa u kućnom okruženju, saopštila je Uprava za bezbjednost hrane, veterinarstvo i zaštitu bilja.
Prema izmenama Zakona o zaštiti životinja iz 2023. godine, psi više ne smiju da budu stalno vezani lancima ili konopcima, prenio je RTV SLO.
Umjesto toga, vlasnici moraju da obezbijede prostor koji omogućava slobodno kretanje pasa, koje mora da bude sigurno, da pruža zaštitu od vremenskih nepogoda i spriječi bekstvo životinje.
Za prekršaje su predviđene novčane kazne u iznosu od 1.000 do 1.600 evra.
Uprava je navela da trajno vezivanje negativno utiče na fizičko i psihičko stanje pasa, izazivajući povrede, poremećaje u ponašanju i povećanu osjetljivost na vremenske uslove.
Zabrana se ne odnosi na korišćenje povoca kao sredstva za kontrolu pasa na javnim mjestima.
