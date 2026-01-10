Logo
Drama u Areni: Srbija tek poslije penala savladala Holandiju

10.01.2026

21:54

Драма у Арени: Србија тек послије пенала савладала Холандију
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Vaterpolisti Srbije slavili su na otvaranju Evropskog prvenstva protiv Holandije poslije boljeg izvođenja penala - 18:16!

Mogli su Delfini i da budu poraženi ali ih je spasio VAR.

Te Rile dao gol u posljednjoj sekundi za 14:13, ali se ispostavilo da nije pogodio na vrijeme.

Poslije se otišlo u penale, gdje je srpski tim imao mirniju ruku.

Veoma važna pobjeda, ali i opomena da će morati da igraju mnogo energičnije i sigurnije u nastavku turnira.

vaterpolisti Srbije

vaterpolo

