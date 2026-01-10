Logo
Tokom spusta udarila glavom u ogradu pri brzini od 109 kilometara na čas

Током спуста ударила главом у ограду при брзини од 109 километара на час

Trka spusta za žene u Zauhenzeu, u Austriji, prekinuta je nakon teškog pada lokalne takmičarke Magdalene Eger (24). Zbog ozbiljnosti situacije, morao je da interveniše helikopter kako bi povređenu skijašicu prevezao u bolnicu.

Strašan pad i tišina na stazi

Eger, koja je startovala sa brojem 17, udarila je u zaštitnu ogradu velikom brzinom od 109 km/h. Odmah nakon pada, na njenom licu je bila vidljiva bolna grimasa, a ostatak takmičarki na cilju se u šoku hvatao za glavu. Na stazi je zavladala tišina.

Medicinski tim je odmah stigao do Austrijanke, ali je bilo jasno da ona ne može sama da stoji. Ubrzo je pozvan helikopter, koji je sletio direktno na stazu i Eger je prevezen u najbližu bolnicu na dalja ispitivanja.

Zvijezda u usponu poznata sarajevskoj publici

Magdalena Eger je skijašica koja je eksplodirala u Svjetskom kupu ove sezone, a već ima drugo mjesto u spustu. Ljubitelji skijanja u regionu je dobro pamte sa Evropskog omladinskog olimpijskog festivala (EYOF) 2019. godine u Sarajevu, gdje je pomela konkurenciju i osvojila zlatne medalje u veleslalomu i slalomu.

Iako je juniorsku karijeru gradila u tehničkim disciplinama, kasnije je prešla na brzinu, što se ispostavilo kao odličan potez. Svi se nadaju da povrede neće biti ozbiljne, iako prve slike iz Zauhenzea nisu djelovale nimalo ohrabrujuće.

