Snimak kao upozorenje: Rusija neće dozvoliti strane trupe u Ukrajini

RT Balkan

10.01.2026

12:59

0
Снимак као упозорење: Русија неће дозволити стране трупе у Украјини

Vladajući evropski glupaci ipak žele rat u Evropi, upozorio je Dmitrij Medvedev

Ako u Evropi nastave da pričaju o slanju trupa u Ukrajinu, uslediće žestok odgovor, poput udara "orešnikom", istakao je zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

"Vladajući evropski glupaci ipak žele rat u Evropi. Hiljadu puta je rečeno: Rusija neće prihvatiti evropske ili NATO trupe u Ukrajini, ali ne, Mikron nastavlja da prodaje ove jadne gluposti. Pa hajde onda. Evo šta ćeš dobiti", napisao je Medvedev na društvenoj mreži Iks i podelio video-zapis udara "orešnikom".

(rt balkan)

Rusija

Ukrajina

NATO

Dmitrij Medvedev

Komentari (0)
