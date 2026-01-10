Snimak kao upozorenje: Rusija neće dozvoliti strane trupe u Ukrajini

Ako u Evropi nastave da pričaju o slanju trupa u Ukrajinu, uslediće žestok odgovor, poput udara "orešnikom", istakao je zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

"Vladajući evropski glupaci ipak žele rat u Evropi. Hiljadu puta je rečeno: Rusija neće prihvatiti evropske ili NATO trupe u Ukrajini, ali ne, Mikron nastavlja da prodaje ove jadne gluposti. Pa hajde onda. Evo šta ćeš dobiti", napisao je Medvedev na društvenoj mreži Iks i podelio video-zapis udara "orešnikom".

(rt balkan)