Novi vojni pakt koji plaši svijet

Turska nastoji da se priključi odbrambenom savezu Saudijske Arabije i Pakistana, prema kojem se svaki čin agresije protiv jedne članice smatra napadom na sve, navode izvori za Blumberg upoznati sa razgovorima.

Prema njihovim riječima, pregovori za, kako su prenijeli turski mediji, stvaranje "islamskog NATO-a", su u poodmakloj fazi i postizanje tog sporazuma je vrlo vjerovatno.

Proširenje saveza moglo bi da dovede do novog bezbjednosnog preslagivanja koje bi uticalo na ravnotežu snaga na Bliskom istoku i šire.

Svijet Moć meke sile: Kako Holivud Amerikancima nameće negativnu sliku o Rusiji

Odbrambeni pakt Saudijske Arabije i Pakistana potpisan je u septembru prošle godine, a njegova odredba o kolektivnoj odbrani podsjeća na član 5 NATO-a, čija je Turska članica i posjeduje jednu od najvećih armija u savezu.

Izvori navode da se interesi Turske, Saudijske Arabije i Pakistana sve više preklapaju u Južnoj Aziji, na Bliskom istoku i u Africi.

Ankara u ovom savezu vidi i način da ojača sopstvenu bezbjednost i odvraćanje, u trenutku kada postoje dileme u vezi sa pouzdanošću SAD i posvećenošću predsjednika Donalda Trampa NATO-u.

Zdravlje Zašto mozak "zatupi"? Mentalna magla nije dijagnoza, ali postoji

Prema ocjenama analitičara, Saudijska Arabija donosi finansijsku snagu, Pakistan nuklearne kapacitete, balističke rakete i ljudstvo, dok Turska raspolaže vojnim iskustvom i razvijenom namjenskom industrijom. Eventualno pristupanje Turske savezu ukazalo bi i na novu fazu odnosa sa Saudijskom Arabijom, nakon višegodišnjih tenzija.

Dvije zemlje posljednjih godina jačaju ekonomsku i vojnu saradnju, a ove sedmice održale su i prvi zajednički pomorski sastanak u Ankari.

Turska i Pakistan, u međuvremenu, imaju dugogodišnje bliske vojne odnose, uključujući saradnju u oblasti ratnih brodova, modernizacije aviona F-16 i razmene bespilotne tehnologije.