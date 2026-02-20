Objavljeni novi detalji pada djeteta sa žičare na Jahorini

Na Jahorini se prije dva dana dogodila nesreća u kojoj je povrijeđen dječak iz Novog Sada, nakon što je ispao sa šestosjedne žičare Ogorjelica.

Iz Olimpijskog centra Jahorina navode kako je dječak zadobio prelom bedrene kosti, ali da je, s obzirom na okolnosti, sve završilo bez težih posljedica.

Detalje nesreće iznio je šef vertikalnog transporta Olimpijskog centra Jahorina Dražen Furtula.

"Majka s dvoje djece krenula je na ukrcaj na šestosjed Ogorjelica. Kada je korpa krenula, dijete se izmigoljilo i počelo padati. Ljudi u redu i na žičari počeli su vikati kako bi se žičara zaustavila. Korpa je stala, dijete je visilo, majka ga je držala ispod pazuha, ali ga nije uspjela zadržati do kraja. Dijete je palo“, kazao je Furtula za RTRS.

Dodao je kako su spasilačke ekipe reagovale odmah po dojavi.

"Čim smo čuli za nezgodu, naši spasioci su iz ambulante krenuli motornim sankama i za dvadesetak sekundi bili su na mjestu događaja, ali dijete je već palo“, rekao je.

Dječak je najprije prevezen u Bolnicu Srbija, a potom u Dječiji klinički centar u Novom Sadu, gdje su mu potvrđene povrede. Iz Olimpijskog centra ističu kako je izvan životne opasnosti.

Furtula je naglasio kako žičara posjeduje svu potrebnu dokumentaciju o tehničkoj ispravnosti te podsjetio na odgovornost korisnika.

"Kao što je naša odgovornost da tehnički sve bude ispravno, tako je odgovornost skijaša da poštuju deset FIS pravila i sve postavljene znakove. Svaki roditelj odgovoran je za svoje dijete. Nemojte puštati djecu samu na gondole, planina je nepredvidiva“, poručio je.

Iz Olimpijskog centra Jahorina izrazili su nadu da se sličan slučaj više neće ponoviti.