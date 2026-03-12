Logo
Sudar kod Centruma doveo do kolapsa u saobraćaju

ATV

12.03.2026

16:47

0
судар код Центрума
U kružnom toku kod Centruma došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila.

Prema prvim informacijama, u nezgodi nije bilo povrijeđenih. Međutim, zbog ove nezgode stvorile su se velike gužve na ovoj deonici puta.

Apeluje se na vozače koji putuju da budu strpljivi i da prate saobraćajne instrukcije.

Centrum

sudar

