Sudar kod Centruma doveo do kolapsa u saobraćaju

U kružnom toku kod Centruma došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila.

Prema prvim informacijama, u nezgodi nije bilo povrijeđenih. Međutim, zbog ove nezgode stvorile su se velike gužve na ovoj deonici puta.

Apeluje se na vozače koji putuju da budu strpljivi i da prate saobraćajne instrukcije.