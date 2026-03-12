Logo
Large banner

Uhapšen službenik Posebnog od‌jeljenja Republičkog tužilaštva u Banjaluci

Autor:

ATV

12.03.2026

15:33

Komentari:

0
Ухапшен службеник Посебног од‌јељења Републичког тужилаштва у Бањалуци
Foto: ATV

Službenik Posebnog od‌jeljenja Republičkog javnog tužilaštva u Banjaluci uhapšen je prije nekoliko trenutaka, saznaje Srpskainfo.

Radi se o dugogodišnjem radniku zaposlenom u ovom tužilaštvu S.T.

Nezvanično, S.T. je uhapšen na radnom mjestu.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik se zahvalio na rođendanskim čestitkama; Zahvalnost uputio i Vučiću

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

Banjaluka

Republičko javno tužilaštvo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пијан тукао жену у Лакташима, завршила на УКЦ Републике Српске

Hronika

Pijan tukao ženu u Laktašima, završila na UKC Republike Srpske

1 h

2
Криминалној групи Милана Матковића 66 година затвора!

Hronika

Kriminalnoj grupi Milana Matkovića 66 godina zatvora!

1 h

0
Синиша Шакић суђење

Hronika

Sud dozvolio ”Sky” dokaze na suđenju za ubistvo Slaviše Ćuluma

2 h

0
Бјегунац ухапшен по потјерници суда, спроведен на Туњице

Hronika

Bjegunac uhapšen po potjernici suda, sproveden na Tunjice

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

07

Pezeškijan postavio uslove za kraj rata u Iranu

16

03

Darko Lazić se oglasio dan nakon što mu je brat poginuo: Rođeno moje...

15

51

Karambol kod Prijedorske petlje: Auto završilo na krovu, ima povrijeđenih

15

47

Vozač Republičkog tužilaštva uhapšen zbog trgovine uticajem

15

44

Minić predložio mjesto za TV duel sa Stanivukovićem

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner