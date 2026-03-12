Foto: ATV

Službenik Posebnog od‌jeljenja Republičkog javnog tužilaštva u Banjaluci uhapšen je prije nekoliko trenutaka, saznaje Srpskainfo.

Radi se o dugogodišnjem radniku zaposlenom u ovom tužilaštvu S.T. Nezvanično, S.T. je uhapšen na radnom mjestu.

