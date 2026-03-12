Sud dozvolio ”Sky” dokaze na suđenju za ubistvo Slaviše Ćuluma

Okružni sud u Banjaluci dozvoliće izvođenje dokaza iz kriptovane aplikacije ”Sky" na ponovljenom suđenju Siniši Šakiću, optuženom za ubistvo Slaviše Ćuluma.

To je na nastavku suđenja rekao predsjednik sudskog vijeća Branimir Jukić.

”Dozvoljava se tužiocu da izvede dokaze, a odbrana će imati pravo da iznese svoje prigovore. To će biti prvo izvođenje tih dokaza pred ovim sudom. Mi nemamo iskustva s tim i prvo je potrebno da vidimo o čemu se radi, kako bi se mogli dalje odrediti”, rekao je Jukić.

Tužilaštvo će izvesti 15 komunikacija

Republički tužilac Snježana Petković pojasnila je da su dokazi podijeljeni u tri grupe. U prvoj grupi su materijalni dokazi koji se odnose na način kako su dokazi iz ”Sky-a” prikupljeni iz Francuske putem međunarodne pravne pomoći.

Drugu grupu čini ukupno 15 komunikacija koje je, kako tvrde, Šakić ostvario sa drugim osobama putem kriptovane aplikacije kroz tekstualne i glasovne poruke i fotografije. Sadržaj će u sudnici, u svojstvu svjedoka, prezentovati inspektor Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske. Treća grupa dokaza odnosiće se na to kako su utvrđeni identiteti korisnika ”kripti”.

Odbrani dostavljen nekopletan materijal

Šakićev branilac Željko Šurlan ponovo se protivio izvođenju ”Sky” dokaza, a zbog obimnosti materijala (oko 500 stranica i dva DVD-a) tražio je odgodu ročišta da bi se odbrana adekvatno mogla pripremiti. On tvrdi da im nije dostavljen kompletan materijal.

”Za korisnika označenog šifrom ”AAFTA10” postoji 50.000 poruka, a dostavljeno nam je stotinjak. Postoji još 15-20 uređaja čija komunikacija nam uopšte nije dostavljena. Ne znamo šta se nalazi u ostalim porukama, a to može da promijeni suštinu. Tražimo da nam se dostave sve poruke za sve uređaje. Takođe, to nisu originalne poruke, originali su šifrovani, a dešifrovanje može da uradi samo `Sky ecc`”, rekao je Šurlan.

”Dobili više nego što su očekivali”

Požalio se i da su im poruke dostavljene u ”Excel” tabelama, u kojem su nazivi kolona napisani na engleskom jeziku i zatražio je da se uradi njihov prevod. Ukazao je da iz Analize komunikacija, koju je radila Uprava za organizovani i teški kriminalitet, nedostaje veliki broj stranica, pa mu je tužilac u sudnici predala kopiju kompletne analize na 307 stranica.

Petkovićeva je braniocu odgovorila da su ”dobili više nego što su očekivali” i da se kompletan materijal nalazi na dva DVD-a koja su dostavljena odbrani, ali da tužilaštvo ne namjerava izvoditi sve moguće komunikacije.

”Izvodićemo 15 komunikacija, koje smatramo zanimljivim i koje se odnose na predmetni događaj”, rekla je Petković.

Poruke presretnute u BiH, hakovanjem uređaja

Rasprava je vođena i oko toga kako je tužilaštvo dobilo ”Sky” materijal. Na konstataciju tužioca da im je dostavljen sa servera u Francuskoj, Šurlan je ustvrio da materijal nije došao iz Francuske, već se njemu s distance pristupa preko servera koji se nalazi u Holandiji.

”Takve dokaze su odbili sudovi u Francuskoj, Španiji, Turskoj, Njemačkoj... Poruke na uređajima su presretnute iznad BiH i to hakovanjem telefona. Na uređaje su slane puš poruke da bi se ”ukrala” komunikacija i moguće ih je dešifrovati samo preko oba uređaja”, rekao je Šurlan.

Sudija Jukić dalju raspravu nije dozvolio navodeći da će se prvo izvršiti uvid u dokaze i da će se o njima naknadno odlučivati. Suđenje se nastavlja 9. aprila.

Šta se navodi u optužnici?

Šakića optužnica tereti da je 15. maja 2000. godine u dogovoru sa nepoznatom osobom iz zasjede ubio Ćuluma, koji je izrešetan hicima iz dvije automatske puške dok se ”golfom 6” kretao makadamskim putem u Dragočaju. U optužnici se navodi da su nabavili motocikl koji su koristili za ”izviđanje” terena, gdjes u planirali ubistvo, kao i automatsko oružje i municiju kojim će izvršiti zločin.

”Prilagodili su dvije lokacije u Dragočaju, u pošumljenom pojasu pored lokalnog puta koji su koristili za svoje skrivanje i skrivanje motocikla, te za osmatranje i izvršenje krivičnog djela. Zatim su 15. maja 2000. godine oko 11.15 časova u zaseoku Kočići u zasjedi sačekali Ćuluma koji je vozilom naišao putem”, navodi se u optužnici.

U kritično vrijeme Ćulum se ”golfom 6” kretao makadanskim putem, nedaleko od kuće u kojoj je boravio sa majkom i očuhom, kada su napadači zapucali iz ”bunkera” uz put. Prema vozilu su ispaljena najmanje 22 hica iz dva automatska oružja, koja su Ćulumu nanijela više teških povreda od kojih je na mjestu ostao mrtav.

Nakon ubistva, ubice su motociklom pobjegle s mjesta zločina. Snimljeni su nadzornim kamerama kako bježe iz Dragočaja. Bili su obučeni u maskirnu odjeću, dok su preko glava nosili motociklističke kacige. Navodno su pobjegli prema Kozari, na području opštine Gradiška. Tokom istrage motocikl nije pronađen, kao ni oružje kojim je Ćulum ubijen.

U prvostepenom postupku Šakić je oslobođen optužbe, ali je tu presudu ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i naložio novo suđenje.