Izgorio automobil na putu ka Mrkonjić Gradu!

Na magistralnom putu između Banjaluke i Mrkonjić Grada, mjestu Dabrac, danas u 8.40 časova je prijavljen požar na putničkom automobilu, koji je u potpunosti zahvatio plamen.

Prema fotografijama sa lica mjesta, vozilo je bilo zaustavljeno pored puta, dok su iz prednjeg dijela i unutrašnjosti sukljali visoki plamen i gust dim. Požar se proširio na veći dio automobila, a vatra je zahvatila i područje oko točkova.

Incident se dogodio na dionici puta prema Mrkonjić Gradu, gdje se u trenutku požara saobraćaj odvijao usporeno. Na fotografijama se vidi i kamion-cisterna koji je zaustavljen u blizini, dok su ostali učesnici u saobraćaju oprezno prolazili pored zapaljenog vozila.

Prema saznanjima "Glasa Srpske", vozilom je upravljalo lice iz Jajca. Srećom, u incidentu nije bilo povrijeđenih.

Za sada nije poznat uzrok požara.

Više informacija očekuje se nakon uviđaja nadležnih službi.