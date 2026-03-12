Iranci tvrde: Žena pokojnog Alija Hamneija je živa!

12.03.2026
17:44
Komentari:0
Iranska novinska agencija Fars News Agency objavila je da je Mansureh Kojasteh Bagerzadeh, supruga pokojnog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, živa.
Agencija, koja je povezana s Iranskom revolucionarnom gardom, navodi da su raniji izveštaji o njenoj smrti netačni.
Iranski državni televizijski kanal IRIB TV2 izvestio je 2. marta da je Bagerzadeh ubijena u svom domu, dok su neki drugi iranski mediji tvrdili da se nalazi u komi.
Ranije su iranski mediji takođe objavili da su Hamneijeva ćerka, unuk i zet poginuli.
Ali Hamnei i njegova supruga imali su šestoro djece - četiri sina i dvije kćerke.
Sve najnovije informacije o stanju na Bliskom istoku pratite u našem specijalnom blogu, prenosi Telegraf.
