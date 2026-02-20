Logo
Teolog otkrio da li treba ostavljati pare na ikonu i zašto se daje prilog

Теолог открио да ли треба остављати паре на икону и зашто се даје прилог
Foto: ATV

U mnogim crkvama i hramovima vjernici pokazuju poštovanje prema ikonama kroz molitvu i celivanje. Uz to, često žele da ostave dobrovoljni prilog na samoj ikoni, u svrhu dugogodišnje tradicije darivanja. Diplomirani master teolog Aleksandar Đurđević otkriva da li je ta praksa ispravna.

Često možemo vidjeti vjernike kako ostavljaju novac direktno na ikone, misleći da je to dio pobožnog čina. Čak i u narodu postoji izraz “staviti novac na ikonu“. Zato će mnogi pomisli da su sitniš ili papirne novčanice koje prekrivaju donji dio ikone, a nerijetko i lica svetaca, dio pravoslavne tradicije. Istina je, međutim, sasvim drugačija.

Diplomirani master teolog Aleksandar Đurđević, vjeroučitelj i autor Instagram profila “Vjerska nastava”, objasnio je kako se pravilno pristupa ovom običaju i gdje zapravo treba ostaviti dobrovoljni prilog.

–Često možemo vidjeti ljude kako na samoj ikoni ostavljaju novac, ali to ne treba da radimo. S razlogom postoje korpice za odlaganje novca ili prorezi u koje ubacujemo dobrovoljni prilog – objasnio je veroučitelj Đurđević.

On ističe da nikada ne bi trebalo stavljati novac na same ikone.

– Ikone treba da budu čiste i one se cjelivaju, a nisu tu da biste odlagali novac na njih – podsjeća teolog Đurđević i dodaje:

“I upamtite: nije bitno koliko novca stavljate ‘na ikonu’, bitno je da je od srca.”

