Četiri godine bio u bjekstvu - uhapšen u BiH

20.02.2026
11:34
Komentari:0
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) uhapsili su na području Zenice jedno lice za kojim su raspisane četiri potrage i jedna međunarodna potjernica, a bilo je u bjekstvu duže od četiri godine.
Ovo lice uhapšeno je na osnovu potjernice Opštinskog suda u Zenici zbog krivičnog gonjenja za krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet droge, teška tjelesna povreda i prikrivanje, saopšteno je iz Sipe.
Ovo lice je uhapšeno juče i nakon kriminalističke obrade predato je u nadležnost Opštinskog suda u Zenici.
