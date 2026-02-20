Četiri godine bio u bjekstvu - uhapšen u BiH

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) uhapsili su na području Zenice jedno lice za kojim su raspisane četiri potrage i jedna međunarodna potjernica, a bilo je u bjekstvu duže od četiri godine.

Ovo lice uhapšeno je na osnovu potjernice Opštinskog suda u Zenici zbog krivičnog gonjenja za krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet droge, teška tjelesna povreda i prikrivanje, saopšteno je iz Sipe.

Ovo lice je uhapšeno juče i nakon kriminalističke obrade predato je u nadležnost Opštinskog suda u Zenici.