Logo
Large banner

Zakazano novo suđenje Aleksandru Džombiću

Autor:

Ognjen Matavulj

20.02.2026

11:20

Komentari:

0
Заказано ново суђење Александру Џомбићу

Okružni sud u Banjaluci za 26. februar zakazao je početak ponovljenog suđenja nekadašnjem predsjedniku Vlade Republike Srpske Aleksandru Džombiću, po optužnici za zloupotrebu položaja u vezi sa kreditom od 19,4 miliona maraka koji je Investiciono-razvojna banka RS dodjelila zvorničkoj "Energoliniji".

Novo suđenje je zakazano nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske uvažio žalbu tužilaštva i ukinuo prvostepenu presudu kojom je Džombić oslobođen optužbe.

Znao da je ”Energolinija” prezadužena

Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske Džombiću na teret stavlja da je kao predsjednik Vlade i predsjednik Kreditnog odbora Skupštine akcionara IRB RS, vršio pritisak na članove IRB RS da prihvate zahtjev za kredit iako je znao da je "Energolinija" bila prezadužena. To je, kako se navodi, učinio u namjeri da "Energoliniji" i njenim vlasnicima pribavi imovinsku korist. Zbog pritisaka tadašnji direktor IRB Milenko Pavlović je podnio ostavku na mjesto direktora IRB.

Ignorisana preporuka kreditnog odbora

U optužnici se navodi i da je zahtjev za kredit prethodno odbijen, te da je Odjeljenje za plasmane kredita pravnim licima IRB RS dalo mišljenje po kojem se može odobriti kredit do 2.000.000 KM. Nakon novog zahtjeva i uvođenja garancija kreditni odbor je dao preporuku da se odobri kredit maksimalno do 6,24 miliona maraka. Uprkos tome, na kraju je prihvaćen zahtjev da se dodjeli kredit od 19,4 miliona maraka.

Kredit je isplaćen 31. maja 2012. i u optužnici se navodi da je oko 10,6 miliona upotrebljeno za investiciju za koju su sredstva tražena (izgradnja kotla za prelazak sa tečno-plinskog na čvrsto gorivo), dok je ostatak iznesen iz BiH.

Kredit niko nije vratio

"Energolinija" je obaveze po kreditu isplaćivala do novembra 2013. godine, nakon čega je plaćanje, kao jemac, preuzela "Alumina". Rate je uplaćivala do 31. decembra 2017. godine u iznosu od 6,19 miliona KM. Međutim, na osnovu presude Okružnog privrednog suda u Bijeljini IRB RS je sav novac vratio "Alumini" 24. avgusta 2021. godine, a ta presuda je u međuvremenu ukinuta.

Kredit do danas nije vraćen. Rate je prestala plaćati i "Alumina" i u optužnici se navodi da ukupni dug sa kamatama iznosi 24.170.510 KM, za koliko je pribavljena korist "Energoliniji".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aleksandar Džombić

Suđenje

IRB RS

zloupotreba položaja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сок који чисти јетру и јача срце: Ево како да га припремите

Zdravlje

Sok koji čisti jetru i jača srce: Evo kako da ga pripremite

1 h

0
Поново се шири узнемирујући снимак: Бацио бомбу, рањена жена

Region

Ponovo se širi uznemirujući snimak: Bacio bombu, ranjena žena

1 h

0
Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica: Zajednički doći do prijedloga rezolucije

1 h

4
Почело свађом, а завршило крваво: Младић (28) након расправе једним ударцем ''покосио'' човјека

Hronika

Počelo svađom, a završilo krvavo: Mladić (28) nakon rasprave jednim udarcem ''pokosio'' čovjeka

1 h

0

Više iz rubrike

Почело свађом, а завршило крваво: Младић (28) након расправе једним ударцем ''покосио'' човјека

Hronika

Počelo svađom, a završilo krvavo: Mladić (28) nakon rasprave jednim udarcem ''pokosio'' čovjeka

1 h

0
Камионџија у возилу крио 50 килограма марихуане

Hronika

Kamiondžija u vozilu krio 50 kilograma marihuane

1 h

0
Мерцедесом "покосио" пјешака

Hronika

Mercedesom "pokosio" pješaka

1 h

0
Предложен притвор Ирфану Карићу

Hronika

Predložen pritvor Irfanu Kariću

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

25

Potvrđen aranžman od 81 miliona evra za put Foča - Šćepan polje

12

22

Nestala dva ribolovca: U toku potraga

12

21

Kompanija prestaje da leti: Visoki porezi gase milione sjedišta

12

21

Srpska fabrika čokolade prodaje imovinu - cijena sitnica

12

15

Istraga o tragediji u Švajcarskoj: Izlazi bili zaključani dok je bar gutao plamen

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner