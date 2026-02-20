Logo
Kamiondžija u vozilu krio 50 kilograma marihuane

Izvor:

Telegraf

20.02.2026

10:49

Foto: Unsplash

Pripadnici Policijske uprave u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, lišili su slobode D.R. (53) iz Čačka, nakon što je u njegovom kamionu pronađena velika količina narkotika.

Akcija je sprovedena u noći između 19. i 20. februara 2026. godine. Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni je upravljao teretnim vozilom koje je u Srbiju ušlo iz pravca Mađarske. Detaljnim pretresom kamiona, policijski službenici su otkrili i zaplijenili:

-50 kilograma marihuane spakovane za dalju prodaju;

илу-вртићи-12112025

Banja Luka

Zahtjev vaspitača jasan - januarsku platu isplatiti u potpunosti

-2.350 evra u gotovini, za koje se sumnja da potiču od trgovine narkoticima;

-Dva mobilna telefona koji su, kako se pretpostavlja, korišćeni za ugovaranje nelegalnih poslova.

Osim narkotika i novca, od osumnjičenog je privremeno oduzet i kamion kojim je upravljao.

