Vlada Srpske usmjerila milione za razvoj poljoprivrede i sela

Izvor:

ATV

20.02.2026

10:35

Vlada Republike Srpske na današnjoj 5. sjednici donijela je niz odluka i informacija koje imaju za cilj podsticanje razvoja poljoprivrede, malih i srednjih preduzeća, zdravstvenog sistema, regionalne infrastrukture i kulture, obezbjeđujući finansijsku podršku i stvaranje uslova za dugoročan rast i konkurentnost.

Za razvoj poljoprivrede i sela u 2026. godini predviđena su sredstva u iznosu od 180 miliona KM, koja će biti usmjerena na tekuću proizvodnju, dugoročna ulaganja i sistemske mjere. Poljoprivrednici će, između ostalog, imati pravo na regresirano dizel gorivo, investicije u mehanizaciju, skladištenje i preradu, kao i podršku zdravstvenoj zaštiti životinja i biljaka.

Mala i srednja preduzeća dobijaju 2,5 miliona KM za digitalizaciju, nabavku opreme i očuvanje tradicionalnih zanata, uz podršku novim i tekućim ulaganjima.

Zdravstveni sistem biće ojačan dodatnim kreditom od 45 miliona evra kod Svjetske banke za rekonstrukciju, izgradnju i opremanje psihijatrijskih ustanova, nabavku medicinske opreme i sanitetskih vozila, kao i nastavak digitalizacije.

U oblasti infrastrukture i zaštite od poplava, Vlada je odobrila nastavak Programa integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine sa investicionim okvirom od oko 332 miliona USD i izdvojila 2,34 miliona KM za idejno rješenje zaštite Doboja od poplava.

Kulturni razvoj podržan je kroz projekat „Reci naglas“ u saradnji sa JU Gradsko pozorište „Semberija“ iz Bijeljine, sa finansijskom podrškom od 50.000 KM za afirmaciju domaćih dramskih autora i razvoj pozorišne scene u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske

poljoprivreda

investicije

