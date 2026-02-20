Logo
Danas sahrana Ljiljane Zelen Karadžić

Izvor:

SRNA

20.02.2026

07:33

Данас сахрана Љиљане Зелен Караџић
Foto: Srna

Ljiljana Zelen Karadžić, supruga prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, biće sahranjena danas na gradskom groblju Bare na Palama.

Pogrebna povorka krenuće ispred crkve na Palama u 13.00 časova.

Ljiljana Zelen Karadžić preminula je u srijedu, 18. februara, u 81. godini.

Karadžićeva je po profesiji bila neuropsihijatar, a od 1993. do 2002. godine obavljala je funkciju predsjednika Crvenog krsta Republike Srpske.

Ljiljana Zelen Karadžić rođena je 1945. godine u Sarajevu, gdje je i završila Medicinski fakultet.

Telegrame saučešća porodici Karadžić, između ostalih, uputili su predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, Boračka organizacija Republike Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik, Asocijacija "Stvaraoci Republike Srpske", Crveni krst Republike Srpske.

