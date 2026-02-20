Danas sahrana Ljiljane Zelen Karadžić

Ljiljana Zelen Karadžić, supruga prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, biće sahranjena danas na gradskom groblju Bare na Palama.

Pogrebna povorka krenuće ispred crkve na Palama u 13.00 časova.

Ljiljana Zelen Karadžić preminula je u srijedu, 18. februara, u 81. godini.

Karadžićeva je po profesiji bila neuropsihijatar, a od 1993. do 2002. godine obavljala je funkciju predsjednika Crvenog krsta Republike Srpske.

Ljiljana Zelen Karadžić rođena je 1945. godine u Sarajevu, gdje je i završila Medicinski fakultet.

Telegrame saučešća porodici Karadžić, između ostalih, uputili su predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, Boračka organizacija Republike Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik, Asocijacija "Stvaraoci Republike Srpske", Crveni krst Republike Srpske.