Ulice i naselja koji danas ostaju bez struje

Izvor:
ATV
20.02.2026
07:20
Komentari:0
Zbog radova pojedini dijelovi Banjaluke sutra će ostati bez struje, najavljeno je iz “Elektrokrajine”.
Od devet sati do 12 časova električne energije neće biti u dijelovima ulica Kozarska, Uroša Nejakog, Bolanog Dojčina, Muhameda Mehmedpašića, Šibalovića, Trla, Isidore Sekulić, Majke Kristine, Popa Jovice, Kutuzova, Stojana Novakovića, Miće Radakovića i Duška Trifunovića.
Svijet
Medvedev: Imamo oružje koje nema niko, to su i neprijatelji shvatili
Od devet sati do 12 časova struje neće biti u dijelovima naselja Močila, Trla, Šibovi i Pobrđe, a od devet sati do 14 časova u dijelovima ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Banijska, Žarka Zgonjanina i Trla.
Svijet
1 h0
Kultura
1 h0
Društvo
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
08
46
08
42
08
32
08
22
08
18
Trenutno na programu