Ulice i naselja koji danas ostaju bez struje

Zbog radova pojedini dijelovi Banjaluke sutra će ostati bez struje, najavljeno je iz “Elektrokrajine”.

Od devet sati do 12 časova električne energije neće biti u dijelovima ulica Kozarska, Uroša Nejakog, Bolanog Dojčina, Muhameda Mehmedpašića, Šibalovića, Trla, Isidore Sekulić, Majke Kristine, Popa Jovice, Kutuzova, Stojana Novakovića, Miće Radakovića i Duška Trifunovića.

Od devet sati do 12 časova struje neće biti u dijelovima naselja Močila, Trla, Šibovi i Pobrđe, a od devet sati do 14 časova u dijelovima ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Banijska, Žarka Zgonjanina i Trla.