Logo
Large banner

Ulice i naselja koji danas ostaju bez struje

Izvor:

ATV

20.02.2026

07:20

Komentari:

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica
Foto: ATV

Zbog radova pojedini dijelovi Banjaluke sutra će ostati bez struje, najavljeno je iz “Elektrokrajine”.

Od devet sati do 12 časova električne energije neće biti u dijelovima ulica Kozarska, Uroša Nejakog, Bolanog Dojčina, Muhameda Mehmedpašića, Šibalovića, Trla, Isidore Sekulić, Majke Kristine, Popa Jovice, Kutuzova, Stojana Novakovića, Miće Radakovića i Duška Trifunovića.

Dmitrij Medvedev

Svijet

Medvedev: Imamo oružje koje nema niko, to su i neprijatelji shvatili

Od devet sati do 12 časova struje neće biti u dijelovima naselja Močila, Trla, Šibovi i Pobrđe, a od devet sati do 14 časova u dijelovima ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Banijska, Žarka Zgonjanina i Trla.

Podijeli:

Tagovi :

Struja

"Elektrokrajina"

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зимска олуја

Svijet

Snijeg paralisao Austriju: Otkazani brojni letovi, putevi zatvoreni

1 h

0
Глумац Ерик Дејн

Kultura

Preminuo glumac Erik Dejn, zvijezda serije "Uvod u anatomiju"

1 h

0
Молимо се светитељу за кога се вjерује да је преварио ђавола

Društvo

Molimo se svetitelju za koga se vjeruje da je prevario đavola

1 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Brisel i Kijev su tajno sklopili pakt sa mađarskom opozicijom

1 h

0

Više iz rubrike

Вртоглаве цијене воћа и поврћа на бањалучкој тржници

Banja Luka

Vrtoglave cijene voća i povrća na banjalučkoj tržnici

12 h

0
Преминуо познати бањалучки љекар Милан Шипка

Banja Luka

Preminuo poznati banjalučki ljekar Milan Šipka

12 h

0
Спорно 27 тачака дневног реда - Без јавне расправе нема Регулационих планова

Banja Luka

Sporno 27 tačaka dnevnog reda - Bez javne rasprave nema Regulacionih planova

13 h

0
Забрањена наплата паркинга у Меркатору!

Banja Luka

Zabranjena naplata parkinga u Merkatoru!

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

46

Potvrđeno iz Tužilaštva: Nema snimka iz tramvaja koji je iskočio iz šina

08

42

Haos na Jadranu: More ušlo u kuće, ostrva odsječena od kopna

08

32

Srušio se vojni avion, ima mrtvih

08

22

MUP Srpske izdao obavještenje: Ne postoji razlog za uznemirenost

08

18

Kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner