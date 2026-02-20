Logo
Preminuo glumac Erik Dejn, zvijezda serije "Uvod u anatomiju"

Izvor:

ATV

20.02.2026

07:11

Komentari:

0
Глумац Ерик Дејн
Foto: Tanjug/AP/Jordan Strauss

Glumac Erik Dejn, koji je svjetsku slavu stekao ulogom doktora Marka Slouna u popularnoj seriji „Uvod u anatomiju“, preminuo je u 53. godini, potvrdila je njegova porodica za magazin PEOPLE.

Dejn je preminuo u četvrtak, 19. februara, samo deset mjeseci nakon što je javno saopštio da mu je dijagnostikovana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), poznata i kao Lu Gerigova bolest.

СПЦ

Društvo

Molimo se svetitelju za koga se vjeruje da je prevario đavola

- Teška srca dijelimo vijest da nas je Erik Dejn napustio u četvrtak popodne, nakon hrabre borbe sa ALS-om. Svoje posljednje dane proveo je okružen dragim prijateljima, posvećenom suprugom i svojim dvjema prelijepim kćerkama, Bili i Džordžijom, koje su bile centar njegovog svijeta - navodi se u saopštenju porodice.

Porodica je istakla da je tokom borbe sa bolešću postao snažan zagovornik podizanja svijesti o ALS-u i istraživanja ove bolesti, odlučan da pomogne drugima koji se suočavaju sa istim izazovom.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Brisel i Kijev su tajno sklopili pakt sa mađarskom opozicijom

- Duboko će nam nedostajati i zauvijek ćemo ga se sjećati sa ljubavlju. Erik je obožavao svoje fanove i bio beskrajno zahvalan na ljubavi i podršci koju je dobijao - naveli su iz porodice, uz molbu za privatnost u teškim trenucima kroz koje prolaze.

preminuo glumac

Komentari (0)
08

46

Potvrđeno iz Tužilaštva: Nema snimka iz tramvaja koji je iskočio iz šina

08

42

Haos na Jadranu: More ušlo u kuće, ostrva odsječena od kopna

08

32

Srušio se vojni avion, ima mrtvih

08

22

MUP Srpske izdao obavještenje: Ne postoji razlog za uznemirenost

08

18

Kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana?

