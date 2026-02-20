Preminuo glumac Erik Dejn, zvijezda serije "Uvod u anatomiju"

Izvor:
ATV
20.02.2026
07:11

Glumac Erik Dejn, koji je svjetsku slavu stekao ulogom doktora Marka Slouna u popularnoj seriji „Uvod u anatomiju“, preminuo je u 53. godini, potvrdila je njegova porodica za magazin PEOPLE.
Dejn je preminuo u četvrtak, 19. februara, samo deset mjeseci nakon što je javno saopštio da mu je dijagnostikovana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), poznata i kao Lu Gerigova bolest.
- Teška srca dijelimo vijest da nas je Erik Dejn napustio u četvrtak popodne, nakon hrabre borbe sa ALS-om. Svoje posljednje dane proveo je okružen dragim prijateljima, posvećenom suprugom i svojim dvjema prelijepim kćerkama, Bili i Džordžijom, koje su bile centar njegovog svijeta - navodi se u saopštenju porodice.
Porodica je istakla da je tokom borbe sa bolešću postao snažan zagovornik podizanja svijesti o ALS-u i istraživanja ove bolesti, odlučan da pomogne drugima koji se suočavaju sa istim izazovom.
- Duboko će nam nedostajati i zauvijek ćemo ga se sjećati sa ljubavlju. Erik je obožavao svoje fanove i bio beskrajno zahvalan na ljubavi i podršci koju je dobijao - naveli su iz porodice, uz molbu za privatnost u teškim trenucima kroz koje prolaze.
