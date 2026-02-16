Logo
Large banner

Odlazak legende: Umro je Robert Duval

Izvor:

B92

16.02.2026

19:27

Komentari:

0
Umro Robert Duval
Foto: Printscreen/Youtube

Bio je najpoznatiji po ulozi Toma Hagena, uz Al Paćina i Marlon Branda u filmu "Kum" (The Godfather).

Vijest o njegovoj smrti u ponedjeljak je na Fejsbuku objavila njegova supruga Lusijana, napisavši: "Juče smo se oprostili od mog voljenog supruga, dragog prijatelja i jednog od najvećih glumaca našeg vremena. Bob je preminuo mirno kod kuće, okružen ljubavlju i toplinom."

Dodala je: "Za svijet, on je bio dobitnik Oskara, reditelj i pripovjedač. Za mene, bio je jednostavno – sve. Njegova strast prema glumi bila je jednako snažna kao i njegova ljubav prema likovima koje je tumačio, dobroj hrani i dugim razgovorima. U svakoj od svojih brojnih uloga Bob je davao sve od sebe, ostavljajući trajni i nezaboravni trag. Hvala vam na godinama podrške i što nam dajete vrijeme i privatnost da sačuvamo uspomene koje je ostavio."

Rođen u San Dijegu, Duvali je imao karijeru dugu sedam decenija.

Karijeru je započeo na televiziji šezdesetih godina, sa manjim ulogama u serijama The Defenders, Playhouse 90 i Amstrong Circle Theatre.

Na filmu je debitovao ulogom Bua Redlija u ostvarenju "To Kill a Mockingbird".

Među njegovim ranim filmovima su i Captain Newman, M.D., Bullitt, True Grit, M*A*S*H, THX 1138, Joe Kidd i Tomorrow.

Oskara za najboljeg glumca osvojio je za ulogu bivše kantri zvijezde koja se bori s alkoholizmom u filmu Tender Mercies.

Za nagradu Američke filmske akademije bio je nominovan i za filmove Apocalypse Now, The Great Santini, The Apostole, A Civil Action i The Judge.

Među njegovim ostalim zapaženim ostvarenjima nalaze se The Godfather Part II, The Conversation, Network, The Natural, Days of Thunder, Falling Down, Sling Blade, Gone in 60 Seconds, Open Rage, Crazy Heart, Jack Reacher, Widows i Hustle.

Podijeli:

Tag :

Robert Duval

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Скупштина општине Билећа

Gradovi i opštine

Mjesecima prazna fotelja predsjednika SO Bileća

49 min

0
Васпитачи најавили штрајк- рад вртића још неизвјестан

Društvo

Vaspitači najavili štrajk- rad vrtića još neizvjestan

51 min

0
Жељезнице Републике Српске

Republika Srpska

Djelimično usvojeni zahtjevi radnika željeznica Republike Srpske

55 min

0
Могући нови протести превозника?

BiH

Mogući novi protesti prevoznika?

58 min

0

Više iz rubrike

Пикасо у Дубици

Kultura

U Kozarskoj Dubici grafika Pabla Pikasa

1 d

0
Приказани филмови "Ветерани Кошара" и "Синови Српске"

Kultura

Prikazani filmovi "Veterani Košara" i "Sinovi Srpske"

1 d

0
Преминула Љиљана Павић, ауторка највољенијих српских серија

Kultura

Preminula Ljiljana Pavić, autorka najvoljenijih srpskih serija

2 d

0
Џејмс Ван Дер Бик

Kultura

Preminuo popularni glumac: Svi smo ga gledali u popularnoj seriji

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Dijelovi Luvra zatvoreni zbog štrajka

20

01

Rudar razbio Željezničar u Sarajevu

19

53

Alimpijević odredio tim za mečeve protiv Turske: Kalinić ponovo na spisku Srbije

19

38

Vozači oprez, divlji konji preko Romanije!

19

33

Kupiti ili iznajmiti stan?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner