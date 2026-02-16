Odlazak legende: Umro je Robert Duval

Bio je najpoznatiji po ulozi Toma Hagena, uz Al Paćina i Marlon Branda u filmu "Kum" (The Godfather).

Vijest o njegovoj smrti u ponedjeljak je na Fejsbuku objavila njegova supruga Lusijana, napisavši: "Juče smo se oprostili od mog voljenog supruga, dragog prijatelja i jednog od najvećih glumaca našeg vremena. Bob je preminuo mirno kod kuće, okružen ljubavlju i toplinom."

Dodala je: "Za svijet, on je bio dobitnik Oskara, reditelj i pripovjedač. Za mene, bio je jednostavno – sve. Njegova strast prema glumi bila je jednako snažna kao i njegova ljubav prema likovima koje je tumačio, dobroj hrani i dugim razgovorima. U svakoj od svojih brojnih uloga Bob je davao sve od sebe, ostavljajući trajni i nezaboravni trag. Hvala vam na godinama podrške i što nam dajete vrijeme i privatnost da sačuvamo uspomene koje je ostavio."

Rođen u San Dijegu, Duvali je imao karijeru dugu sedam decenija.

Karijeru je započeo na televiziji šezdesetih godina, sa manjim ulogama u serijama The Defenders, Playhouse 90 i Amstrong Circle Theatre.

Na filmu je debitovao ulogom Bua Redlija u ostvarenju "To Kill a Mockingbird".

Među njegovim ranim filmovima su i Captain Newman, M.D., Bullitt, True Grit, M*A*S*H, THX 1138, Joe Kidd i Tomorrow.

Oskara za najboljeg glumca osvojio je za ulogu bivše kantri zvijezde koja se bori s alkoholizmom u filmu Tender Mercies.

Za nagradu Američke filmske akademije bio je nominovan i za filmove Apocalypse Now, The Great Santini, The Apostole, A Civil Action i The Judge.

Među njegovim ostalim zapaženim ostvarenjima nalaze se The Godfather Part II, The Conversation, Network, The Natural, Days of Thunder, Falling Down, Sling Blade, Gone in 60 Seconds, Open Rage, Crazy Heart, Jack Reacher, Widows i Hustle.