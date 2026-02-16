Vaspitači najavili štrajk- rad vrtića još neizvjestan

Vaspitači u Banjaluci 23. februara idu u generalni štrajk. Januarska plata nije isplaćena, ponuđeno povećanje gradonačelnika nisu prihvatili. Sindikat čeka sjednicu Skupštine grada u četvrtak, pa će u petak konačno odlučiti kako će izgledati štrajk.

"Ovdje se ne radi o dodatnih 15% na decembarsku platu ljudi se loše osjećaju jer sabiraju svoje novčanike, ovdje se radi o ponudi koja je 15% vezano za septembarsku platu, ono što smo dobijali je oktobar, novembar i decembar to je bilo predviđeno sporazumom on je istekao i nama se sad nudi 15% na septembarsku platu a ona je bila republički minimalac", rekla je Slađana Mišić, predsjednik sindikalne organizacije Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Banjaluka.

Nema razloga za štrajk, kaže gradonačelnik. Posljednja ponuda je 16,6% povećanja i to bi značilo da vaspitači u Banjaluci imaju najviše plate u branši u Republici Srpskoj.

"Naš konačan je prijedlog da se pošalju platne liste i da bude kao što je bilo posljednja tri mjeseca evo nije 15% nije 20- 16,6 tu staju pregovori. Dalje ko bude htio poslije ove ponude ići u štrajk taj nit razumije politiku nit su mu djeca prioritet, prema tome tražiti 20% a dobiti 16,6 u turbulentnim vremenima, naši vaspitači imaće najveće plate u odnosu na svaku opštinu I grad u kojem prstom uperite", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Gradska uprava blokira isplatu plata uvećanih za 20%, što je obaveza iz nedavno potpisanog Kolektivnog ugovora, kaže predsjednik Skupštine grada.

"Očigledno je da grad nema novca da isplati plate uvećane za 20 odsto, što je dogovoreno izmjenama kolektivnog ugovora po kojima potpis gradonačelnika nije neophodan, dok ih Stanivuković ne priznaje bez njegovog potpisa. Potpisan je kolektivni ugovor i onda gradonačelnik donese naredbu prema javnim ustanovama da bez njega ne smiju potrošiti ni marku. Podsjećam ga da nije on osnivač javnih ustanova već Skupština grada kojoj on, kao i javne ustanove, odgovara za svoj rad", rekao je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Da li će vrtići 23. februara u potpunosti obustaviti rad još nije definitivno utvrđeno. Sve zavisi od konačne odluke članova centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje, koji će se izjasniti o jednoj od četiri ponuđene opcije.