Snijeg se ne predaje, očekuju se nove padavine

Sniježne padavine ponovo nas očekuju prema prognozi RHMZ. Noćas i sutra prijepodne očekuje nas oblačno vrijeme uz padavine. U nižim predjelima će se miješati kiša, susnježica i snijeg, dok će u brdsko-planinskim predjelima padati snijeg uz porast snježnog pokrivača.

"Očekuje se 10 do 20 cm snega u višim predelima, dok se u nižim predjelima samo ponegde očekuje formiranje manjeg snježnog pokrivača. Na jugu i jugoistoku će duvati jak vetar koji će u planinskim predelima stvarati vejavice. Od sredine dana padavine prestaju na zapadu i jugu, a zatim i na istoku. Uveče i naredne noći suvo i sve hladnije uz razvedravanje", saopšteno je iz RHMZ.

U srijedu nas očekuje jutro hladno uz mraz, oko rijeka i po kotlinama maglovito.

"Tokom dana sunčani periodi uz prolazno naoblačenje od severozapada ka jugu i istoku koje će donijeti prolaznu slabu kišu, u višim predjelima slab snijeg. Minimalna temperatura vazduha od -5°S do -1°S, na jugu do 3°S, u višim predjelima od -10°S. Maksimalna temperatura vazduha od 5°S do 10°S, u višim predjelima od 0°S", saopšteno je iz RHMZ.

U četvrtak, 19. februara, očekuje nas toplije uz naoblačenje i jačanje južnog vjetra.

Biće oblačno i vjetrovito, na jugu kiša. Na krajnjem sjeveru vjetar slab uz malo svježije vrijeme. Tokom popodneva padavine će jačati na jugu i zapadu, a uveče će zahvatiti većinu predela. Na jugu se očekuju obilnije padavine. Naredne noći na severozapadu zahlađenje i kiša će preći u susnežicu i snijeg. Minimalna temperatura vazduha od -4°S do 2°S, na jugu do 5°S. Maksimalna temperatura vazduha od 8°S do 16°S, u višim predelima od 4°S.

U petak, 20. februara zahlađenje uz padavine

"Ujutru će na zapadu početi sneg, dok će u ostalim predjelima padati kiša koja zatim prelazi u susnježicu i snijeg. Na jugu ostaje kiša. Do kraja dana padavine slabe i prestaju. Maksimalna temperatura vazduha ujutru od 2°S na zapadu do 10°S na jugu, u višim predjelima od 0°S. Tokom dana zahlađenje i minimalna temperatura vazduha će biti uveče od -4°S do 0°S, na jugu do 5°S, u višim predjelima od -8°S", saopšteno je iz RHMZ.