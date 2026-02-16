Rudarski radovi neće ugroziti bunare i vodosnabdijevanje Ugljevika

Predstojeći rudarski radovi neće imati uticaja na bunare iz kojih se Ugljevik snabdijeva vodom, pokazalo je stručno mišljenje Geološke službe Rudnika i termoelektrane "Ugljevik".

Prema njihovim riječima, relevantni bunari se nalaze više od 1000 metara od mjesta gdje se planiraju radovi, što je prevelika udaljenost da bi moglo doći do bilo kakvog poremećaja podzemnih voda. Najbliži bunar udaljen je oko 1.345 metara vazdušnom linijom od rudarskih zona.

"To je već jedan od pokazatelja da je prevelika udaljenost da bi rudarski radovi mogli poremetiti samu izdašnost bunara", navodi se u stručnom mišljenju Geološke službe RiTE Ugljevik.

Geolozi navode i da se bunari nalaze niže od terena na kojem će se izvoditi radovi, što znači da se podzemne vode prirodno slijevaju prema bunarima, a ne obrnuto.

Geološki sastav tla dodatno potvrđuje da su vodonosni slojevi stabilni i da nema realne opasnosti od smanjenja količine vode niti njenog zagađenja. Podzemne vode na ovom području predstavljaju jednu veliku prirodnu akumulaciju koju dodatno dopunjuju rijeke Janja i Ugljevička rijeka.

Iz svega navedenog, Geološka služba RiTE "Ugljevik" izvela je zaključak da rudarski radovi ne mogu ugroziti bunare niti vodosnabdijevanje opštine Ugljevik