Logo
Large banner

Rudarski radovi neće ugroziti bunare i vodosnabdijevanje Ugljevika

Izvor:

ATV

16.02.2026

14:48

Komentari:

0
РиТЕ Угљевик
Foto: Ustupljena fotografija

Predstojeći rudarski radovi neće imati uticaja na bunare iz kojih se Ugljevik snabdijeva vodom, pokazalo je stručno mišljenje Geološke službe Rudnika i termoelektrane "Ugljevik".

Prema njihovim riječima, relevantni bunari se nalaze više od 1000 metara od mjesta gdje se planiraju radovi, što je prevelika udaljenost da bi moglo doći do bilo kakvog poremećaja podzemnih voda. Najbliži bunar udaljen je oko 1.345 metara vazdušnom linijom od rudarskih zona.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik u Beogradu: Očuvati zajednički identitet i sve što nas povezuje; Mi smo jedan narod

"To je već jedan od pokazatelja da je prevelika udaljenost da bi rudarski radovi mogli poremetiti samu izdašnost bunara", navodi se u stručnom mišljenju Geološke službe RiTE Ugljevik.

Geolozi navode i da se bunari nalaze niže od terena na kojem će se izvoditi radovi, što znači da se podzemne vode prirodno slijevaju prema bunarima, a ne obrnuto.

Geološki sastav tla dodatno potvrđuje da su vodonosni slojevi stabilni i da nema realne opasnosti od smanjenja količine vode niti njenog zagađenja. Podzemne vode na ovom području predstavljaju jednu veliku prirodnu akumulaciju koju dodatno dopunjuju rijeke Janja i Ugljevička rijeka.

pasulj grah sc yt

Savjeti

Sipajte čašu rasola u pasulj ili gulaš i dobićete "čudo"

Iz svega navedenog, Geološka služba RiTE "Ugljevik" izvela je zaključak da rudarski radovi ne mogu ugroziti bunare niti vodosnabdijevanje opštine Ugljevik

Podijeli:

Tagovi :

Ugljevik

RiTE Ugljevik

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сутра облачно са кишом, сусњежицом и снијегом

Društvo

Sutra oblačno sa kišom, susnježicom i snijegom

2 h

0
Детаљна листа: Објављена корекција обрачуна пензија

Društvo

Detaljna lista: Objavljena korekcija obračuna penzija

4 h

0
Пуштен саобраћај код Дервенте, на Романији дивљи коњи излазе на коловоз

Društvo

Pušten saobraćaj kod Dervente, na Romaniji divlji konji izlaze na kolovoz

5 h

0
Понедјељак освануо у минусу, а ево шта нас чека до четвртка

Društvo

Ponedjeljak osvanuo u minusu, a evo šta nas čeka do četvrtka

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

56

Snijeg se ne predaje, očekuju se nove padavine

16

56

Odbačeno povećanje starosne granice za penziju na 70 godina

16

37

Vozači oprez! Gužve na graničnim prelazima

16

34

Sarajevo: Građani se razišli, novo okupljanje sutra

16

32

U Zadru poginuo radnik iz BiH nakon pada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner