Ponedjeljak osvanuo u minusu, a evo šta nas čeka do četvrtka

Izvor:

ATV

16.02.2026

09:08

Понедјељак освануо у минусу, а ево шта нас чека до четвртка
Foto: Tanjug/AP/Michael Probst

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno oblačno vrijeme.

Temperature u 7 sati: Bjelašnica -6 stepeni, Drvar, Ivan Sedlo i Tuzla -5, Banjaluka, Bijeljina, Bugojno, Gradačac i Livno -4, Prijedor, Sanski Most, Sokolac i Zenica -3, Bihać, Jajce, Sarajevo, Srebrenica i Zvornik -2, Trebinje 2, Mostar 3 stepena.

policija rs

Društvo

Zbog nesreće obustavljen saobraćaj na obilaznom putu oko Dervente

Danas se očekuje umjerena oblačnost prije podne. U drugoj polovini dana novo naoblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati uvjetovati kišu koja će u noći na utorak prelaziti u susnježicu i snijeg. Vjetar je slab južnog i jugoistočnog smjera.

U noći vjetar prelazi na sjeverni smjer. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 3 i 8, na jugu do 11 stepeni.

U utorak snijeg ili susnježica će padati uglavnom prije podne, a na jugu zemlje kiša. Padavine prvo prestaju u Krajini, a zadnje na istoku zemlje.

U drugom dijelu dana većinom bez padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Prije podne će biti i jakih udara vjetra. U noći na srijedu vjetar mijenja smjer na jugo. Jutarnja temperatura većinom između -2 i 3, na jugu do 6, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 3 i 8, na jugu zemlje do 11 stepeni.

zirafa

Srbija

Žirafa "ukrala šou" na proslavi rođendana

Više sunčanog vremena u srijedu prije podne. Po kotlinama će biti i magle. U poslijepodnevnim satima novo naoblačenje sa zapada koje će tokom noći na četvrtak usloviti slabu kišu. Na planinama će padati i snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog mjera. Jutarnja temperatura većinom između -4 i 2, na jugu zemlje do 4, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 6 i 12 stepeni.

U četvrtak oblačno vrijeme sa slabijom kišom prije podne. Jače padavine se očekuju od poslijepodnevnih sati i tokom noći na petak. U ranim jutarnjim satima u petak očekuje se prelazak kiše u snijeg. Vjetar je umjeren i jak, sa olujnim udarima, južnog smjera. U noći na petak vjetar postepeno prelazi na sjever. Jutarnja temperatura većinom između 3 i 6, na jugu zemlje do 9, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 9 i 14 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

