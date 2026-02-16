Logo
Pojačana frekvencija vozila na izlazu iz BiH

ATV

16.02.2026

08:18

Гранични прелаз Градина
Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, i Kostajnica pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Svijet

Zaharova: Zapad je zaista Ukrajinu pretvorio u evropsku državu

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 02.12.2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Granični prelaz

AMS RS

Stanje na graničnim prelazima

