Pojačana frekvencija vozila na izlazu iz BiH

16.02.2026
08:18
Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, i Kostajnica pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH.
Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 02.12.2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.
Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
