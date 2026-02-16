U Srpskoj rođeno 12 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, četiri djevojčice i osam dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u porodilištu Banjaluka, sedam, a po jedna beba rođena je u Prijedoru, Doboju, Bijeljini, Gradišci i Trebinju.

U Banjaluci su rođene tri djevojčice i četiri dječaka, u Trebinju djevojčica, a u Prijedoru, Doboju, Bijeljini i Gradišci po dječak.

U porodilištima Istočno Sarajevo, Nevesinje, Foča i Zvornik nije bilo poroda.