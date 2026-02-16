U Srpskoj rođeno 12 beba

16.02.2026
08:00
Komentari:0
U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, četiri djevojčice i osam dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u porodilištu Banjaluka, sedam, a po jedna beba rođena je u Prijedoru, Doboju, Bijeljini, Gradišci i Trebinju.
U Banjaluci su rođene tri djevojčice i četiri dječaka, u Trebinju djevojčica, a u Prijedoru, Doboju, Bijeljini i Gradišci po dječak.
U porodilištima Istočno Sarajevo, Nevesinje, Foča i Zvornik nije bilo poroda.
