Da li su rižini krekeri zaista zdrava užina: Evo šta treba da znate

Indeks

16.02.2026

09:17

Foto: Pixabay

Rižini krekeri često se predstavljaju kao lagana, „fit“ alternativa čipsu i klasičnim grickalicama.

Nalazimo ih na policama sa zdravom hranom, bezglutenskim proizvodima i dijetalnim namirnicama, a mnogi ih biraju jer d‌jeluju jednostavno i bezazleno. No šta su oni zapravo – i koliko su zaista nutritivno vrijedni?

Kako nastaju rižini krekeri?

Osnovni sastojak rižinih krekera je – riža. Najčešće se koristi bijela riža, iako postoje i varijante od integralne. Proces proizvodnje obično uključuje mljevenje riže u brašno, miješanje s vodom i oblikovanje smjese, nakon čega slijedi pečenje ili kratko prženje kako bi se dobila lagana i hrskava tekstura.

Kod popularnih „napuhanih“ rižinih krekera smjesa se izlaže visokom pritisku i temperaturi, slično procesu koji se koristi za kokice. Kada pritisak naglo padne, dolazi do širenja mase i nastaje karakteristična porozna struktura.

Nauka i tehnologija

Velika Britanija planira da zabrani društvene mreže mlađima od 16 godina

Na tržištu su posebno poznati azijski rižini krekeri, na primjer japanski senbei, koji se često aromatizuju soja sosom ili algama. U zapadnim prodavnicama najčešće se prodaju neutralne verzije ili one s dodatim ukusima – paprikom, sirom, čilijem ili medom.

Jesu li zdravi?

Odgovor zavisi od vrste i količine. Klasični, jednostavni rižini krekeri imaju relativno malo kalorija po komadu i ne sadrže gluten, što ih čini pogodnim za osobe s celijakijom ili intolerancijom na gluten.

Međutim, riječ je uglavnom o brzo svarljivim ugljenim hidratima, naročito ako su napravljeni od bijele riže. To znači da mogu brzo povisiti nivo šećera u krvi, ali i jednako brzo izazvati osjećaj gladi.

Integralne varijante imaju nešto više vlakana i nutritivnu prednost, ali ni one nisu značajan izvor proteina ili zdravih masti. Aromatizovane verzije često sadrže dodatnu so, šećer ili pojačivače ukusa, pa ih je preporučljivo konzumirati umjereno.

Užina sa dodacima

U praksi, rižini krekeri mogu biti dobar izbor kao lagana užina – posebno ako ih kombinujete s nečim zasitnijim, poput humusa, svježeg sira, putera od orašastih plodova ili avokada. Sami po sebi nisu „superhrana“, ali nisu ni loša opcija ako tražite jednostavnu, laganu grickalicu.

Ukratko, rižini krekeri su prerađeni proizvod od riže, a njihova nutritivna vrijednost zavisi od sastava i dodataka. Kao i kod većine grickalica, ključ je u čitanju deklaracije – i u umjerenosti, prenosi Indeks.

Zdrava hrana

hrana i zdravlje

