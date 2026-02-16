Velika Britanija planira da zabrani društvene mreže mlađima od 16 godina

Velika Britanija bi u toku godine mogla da zabrani pristup društvenim mrežama licima mlađim od 16 godina, navodi se u saopštenju iz Kabineta britanskog premijera Kira Starmera.

Zabrane koje bi mogle da stupe na snagu već ovog ljeta odnosiće se na društvene mreže i četbotove, kao i na ograničenje vremena koje djeca mogu provesti, koristeći određene aplikacije.

Vlada Velike Britanije planira da zatvori pravnu sivu zonu i primora sve pružaoce usluga vještačne inteligencije da poštuju obaveze iz Zakona o bezbjednosti na internetu u pogledu uklanjanja nezakonitog sadržaja.

Starmer je istakao da će izmjene Zakona o bezbjednosti na internetu doprinijeti dobrobiti djece i pomoći roditeljima da se snađu u "minskom polju društvenih mreža".