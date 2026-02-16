Logo
Large banner

Velika Britanija planira da zabrani društvene mreže mlađima od 16 godina

Izvor:

SRNA

16.02.2026

09:12

Komentari:

0
Велика Британија планира да забрани друштвене мреже млађима од 16 година
Foto: Unsplash

Velika Britanija bi u toku godine mogla da zabrani pristup društvenim mrežama licima mlađim od 16 godina, navodi se u saopštenju iz Kabineta britanskog premijera Kira Starmera.

Zabrane koje bi mogle da stupe na snagu već ovog ljeta odnosiće se na društvene mreže i četbotove, kao i na ograničenje vremena koje djeca mogu provesti, koristeći određene aplikacije.

снијег-хладноћа-лед-

Društvo

Ponedjeljak osvanuo u minusu, a evo šta nas čeka do četvrtka

Vlada Velike Britanije planira da zatvori pravnu sivu zonu i primora sve pružaoce usluga vještačne inteligencije da poštuju obaveze iz Zakona o bezbjednosti na internetu u pogledu uklanjanja nezakonitog sadržaja.

Starmer je istakao da će izmjene Zakona o bezbjednosti na internetu doprinijeti dobrobiti djece i pomoći roditeljima da se snađu u "minskom polju društvenih mreža".

Podijeli:

Tagovi :

Velika Britanija

društvene mreže

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Жирафа "украла шоу" на прослави рођендана

Srbija

Žirafa "ukrala šou" na proslavi rođendana

4 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Društvo

Zbog nesreće obustavljen saobraćaj na obilaznom putu oko Dervente

4 h

0
Ћурковић: Европа ћути на величање усташтва — српски народ мора бити јединствен

Društvo

Ćurković: Evropa ćuti na veličanje ustaštva — srpski narod mora biti jedinstven

4 h

0
Нерадни дан поводом обиљежавања Сретења

Republika Srpska

Neradni dan povodom obilježavanja Sretenja

4 h

1

Više iz rubrike

Лавови

Nauka i tehnologija

Istraživanje pokazalo: Lavovi živjeli na teritoriji Japana

19 h

0
Паметни сатови могу предвидјети депресију

Nauka i tehnologija

Pametni satovi mogu predvidjeti depresiju

22 h

0
Нови астронаути стигли на Међународну свемирску станицу

Nauka i tehnologija

Novi astronauti stigli na Međunarodnu svemirsku stanicu

1 d

0
Гљивице из Чернобиља могу да штите људе на Марсу

Nauka i tehnologija

Gljivice iz Černobilja mogu da štite ljude na Marsu

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

18

Ko može dobrovoljno uplaćivati u penziju i zašto se to isplati?

13

11

Najljepša imena za mušku djecu: Vjeruje se da će ih cijeli život pratiti sreća

13

07

Da li ste i sanitarna inspekcija? Ako vidite samo prašinu, nikada se ne vraćajte

13

06

Video zapalio Srbiju: Na koncert odvela bivšu od svog muža

13

06

Rubio poručio Orbanu: Predsjednik Tramp je posvećen vašem uspjehu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner