Ćurković: Evropa ćuti na veličanje ustaštva — srpski narod mora biti jedinstven

Miloš Ćurković, predsjednik Mladih Ujedinjene Srpske, izjavio je u razgovoru za Vrbas media da ćutanje evropskih institucija na veličanje ustaštva predstavlja, kako tvrdi, svjesnu političku poruku, te poručio da srpski narod u takvim okolnostima odgovor može pronaći jedino u jedinstvu, vjeri i oslanjanju na sopstvene vrijednosti.

VM: Zašto Evropa uporno ćuti na otvoreno veličanje nacizma i ustaštva?

Ćurković: Nakon koncerta Marka Perkovića Tompsona u Širokom Brijegu, gdje se ponovo slavilo ubijanje Srba i prizivao novi sukob, nije se čula nijedna riječ osude iz Brisela. To ćutanje nije propust — to je svjesna politička zaštita. Evropa jasno pokazuje šta joj smeta, a šta podržava.

VM: Šta, po vašem mišljenju, Evropa zapravo podržava?

Ćurković: A podržava hrvatski nacizam — ustaštvo — isto onako kako danas podržava nacizam u Ukrajini kroz veličanje banderovske ideologije. To su isti ideološki korijeni, ista mržnja prema Srbima i isto licemjerje evropskih institucija koje govore o vrijednostima, a tolerišu zločinačke ideologije kada su usmjerene protiv srpskog naroda.

VM: Na čemu zasnivate tvrdnju da je riječ o sistemskom licemjerju Zapada?

Ćurković: Da je riječ o duboko bolesnoj tvorevini bez stvarnog moralnog temelja, pokazalo se i kroz afere poput Epstajn fajlova, koji su razotkrili da su vrhovi zapadnih političkih i društvenih elita povezani sa najmračnijim oblicima zločina ili njihovog zataškavanja. To je sistem koji danas drži lekcije o civilizaciji, a zatvara oči pred ustaškim pokličima.

VM: Gdje, prema vašem stavu, srpski narod može tražiti pravdu i oslonac?

Ćurković: Srpski narod nikada nije dobio niti će dobiti pravdu od svojih dželata. Naša pravda nije na Zapadu koji nas je kroz istoriju progonio, već na pravoslavnom Istoku, gdje su naši saveznici, naša vjera i naša snaga. Gospoda su razbojnikom nazivali upravo oni čija je globalna agenda tada vladala svijetom — isti oni koji i danas pokušavaju da slome i oklevetaju sve koji im se ne pokoravaju.

VM: Ne vučete li previše udesno, imajući u vidu da je Ujedinjena Srpska stranka desnog centra?

Ćurković: Ujedinjena Srpska je stranka prije svega slobodnomislećih ljudi i energične omladine, gdje nema unutrašnjeg verbalnog delikta. Naša snaga nije u etiketiraju, već u jasnom stavu, slobodi mišljenja i odgovornosti prema narodu.

VM: Koji je, u takvim okolnostima, odgovor srpskog naroda?

Ćurković: Zato je naš odgovor jedinstvo. Jedinstvo u vjeri, narodu i istini. Sabiranje oko Gospoda nije samo duhovni poziv — to je uslov opstanka u vremenu kada se protiv Srba ponovo podižu iste ideologije mržnje. Samo složni možemo opstati i pobijediti.

VM: Kako biste tu poruku saželi u jednu rečenicu?

Ćurković: Sloga biće poraz vragu.

Vrbas.media