Logo
Large banner

Smanjite brzinu: Vlažni kolovozi, poledica i snijeg u višim predjelima

Izvor:

SRNA

16.02.2026

07:41

Komentari:

0
Смањите брзину: Влажни коловози, поледица и снијег у вишим предјелима
Foto: Unsplash

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po pretežno mokrim ili vlažnim kolovozima, a u višim planinskim predjelima i preko prevoja mjestimično ima ugaženog snijega i poledice.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske skreću pažnju i na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima i dodaju da magla i niska oblačnost mjestimično smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama i u višim predjelima.

Zabranjen je saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina. Alternativni pravac za vozila nosivosti do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje - Jažići - Jelašica - Miljevina.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Lamovita-Ivanjska zbog izgradnje pristupne saobraćajnice za petlju "Omarska", kao i na dionici magistralnog puta Brod na Drini Foča-Hum Šćepan Polje zbog radova.

U toku je uređenje razdjelnog pojasa na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta je zabranjen saobraćaj za vozila čija je nosivost veća od 30 tona.

Radi postavljanja rasvjete u tunelima Cera tri, Strogonik, Hamšil, Grabovica i Oštri vrh na magistralnom putu Brodar-Višegrad jedan, kao i na dionici magistralnog puta Međeđa-Brodar u tunelu Kotva dva, izmijenjen je režim saobraćaja.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na magistralnim putevima Brodar-Višegrad i Brodar-granica Republika Srpska - Srbija /Rudo jedan/ zbog posatavljanja rasvjete u tunelima Sokolača, Pasjaci i Trgovišta.

U FBiH se zbog izgradnje bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever - Podlugovi saobraća samo preticajnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina i Kostajnica pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz AMS podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila nosivosti do tri i po tone, a Karakaj za sve kategorije vozila.

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Podijeli:

Tagovi :

poledica

stanje na putevima

AMS RS

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Професор др Југослав Брујић

Društvo

Preminuo prof. dr Jugoslav Brujić

1 h

0
Олуја паралисала саобраћај, хиљаде људи остало без струје

Svijet

Oluja paralisala saobraćaj, hiljade ljudi ostalo bez struje

1 h

0
Протест у Сарајеву

Gradovi i opštine

Nastavljaju se protesti u Sarajevu

1 h

3
Не заборавите кишобран: Очекују нас нове падавине

Društvo

Ne zaboravite kišobran: Očekuju nas nove padavine

1 h

0

Više iz rubrike

Професор др Југослав Брујић

Društvo

Preminuo prof. dr Jugoslav Brujić

1 h

0
Не заборавите кишобран: Очекују нас нове падавине

Društvo

Ne zaboravite kišobran: Očekuju nas nove padavine

1 h

0
Заштитник је дјеце, посебно болесне: Данас изговорите ову молитву

Društvo

Zaštitnik je djece, posebno bolesne: Danas izgovorite ovu molitvu

2 h

0
Превозници протестују

Društvo

Ponovo idu blokade: EU odbila sve prijedloge prevoznika sa Balkana

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

08

Žirafa "ukrala šou" na proslavi rođendana

09

08

Ponedjeljak osvanuo u minusu, a evo šta nas čeka do četvrtka

09

02

Zbog nesreće obustavljen saobraćaj na obilaznom putu oko Dervente

08

55

Neradni dan povodom obilježavanja Sretenja

08

55

Ćurković: Evropa ćuti na veličanje ustaštva — srpski narod mora biti jedinstven

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner