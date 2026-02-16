Preminuo prof. dr Jugoslav Brujić

16.02.2026
07:36
Komentari:0
Redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci prof. dr Jugoslav Brujić, iznenada je preminuo 15. februara 2026. godine u Banjaluci.
Prof. dr Jugoslav Brujić rođen je 3. oktobra 1961. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1987. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, nakon čega se vratio u rodni grad, gdje je proveo čitav radni vijek.
Svijet
Oluja paralisala saobraćaj, hiljade ljudi ostalo bez struje
Magistarske studije završio je 2004. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorsku disertaciju odbranio je 2013. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Na Šumarskom fakultetu UNIBL biran je u sva saradnička i nastavnička zvanja.
Tokom bogate akademske i naučne karijere obavljao je brojne akademske dužnosti, uključujući mentorstvo brojnim završnim radovima prvog ciklusa i diplomskim radovima drugog ciklusa studija. Bio je šef Katedre za silviekologiju i rukovodilac trećeg ciklusa studija na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.
Dao je veliki doprinos u razvoju i afirmaciji dendrologije, ekologije šuma, šumske vegetacije, tipologije šuma i srodnih naučnih disciplina, kroz veliki broj naučnih i stručnih radova, knjiga i monografija, te kroz učešće na brojnim naučnim i stručnim skupovima i konferencijama.
Gradovi i opštine
Nastavljaju se protesti u Sarajevu
Osnivač je Društva za zaštitu prirodnog nasljeđa "Arbor Magna", čiji je bio dugogodišnji predsjednik.
Komemoracija povodom smrti prof. dr Jugoslava Brujića održaće se 17. februara 2026. godine u 11.00 časova na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, a sahrana će biti obavljena istog dana u 15.00 časova na groblju u Kuljanima.
Društvo
1 h0
Društvo
2 h0
Društvo
12 h0
Društvo
13 h0
Najnovije
Najčitanije
09
08
09
08
09
02
08
55
08
55
Trenutno na programu